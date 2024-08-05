Аспирин защищает от рака кишечника, особенно при нездоровом образе жизни

Исследование показало, что прием аспирина может значительно снизить риск развития рака кишечника у людей с нездоровым образом жизни. Данные были опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Ученые проанализировали данные более 100 000 человек, ведущих как здоровый, так и нездоровый образ жизни. Они обнаружили, что среди тех, кто вел самый нездоровый образ жизни, прием аспирина снижал риск рака кишечника на 36%. Это означает, что аспирин может предотвратить до 14,5% случаев колоректального рака в этой группе за десятилетие.

Однако для людей, ведущих здоровый образ жизни, эффект аспирина был незначителен.

Этот вывод согласуется с предыдущими исследованиями, показавшими противораковую активность аспирина. В прошлом даже существовали рекомендации по ежедневной низкодозной терапии аспирином для людей старше 50 лет.

Но в 2016 году эти рекомендации были отозваны из-за повышенного риска желудочно-кишечных кровотечений при приеме этого препарата. Новое исследование не оценивало этот риск.