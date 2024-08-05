 

Илон Маск сообщил о втором человеке с имплантом от Neuralink

05.08.2024, 9:05, Разное
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В интервью подкаста Илона Маска с Лексом Фридманом, которое было опубликовано на YouTube, Маск поделился новостью о том, что ещё один доброволец успешно прошёл процедуру вживления импланта Neuralink. По словам Маска, устройство функционирует безупречно и считывает множество сигналов благодаря наличию сотен электродов, что значительно больше, чем у предыдущего участника эксперимента.

Маск выразил удовлетворение прогрессом в разработке Neuralink и рассказал о планах увеличить количество пациентов с имплантами до десяти к концу текущего года. Ранее в январе 2024 года первым человеком с имплантом стал Нолан Арбо, который вследствие травмы спинного мозга потерял подвижность. Имплант, установленный в область мозга, контролирующую двигательную активность, позволяет Арбо силой мысли управлять внешними устройствами благодаря считыванию и передаче мозговых сигналов.

В июле Маск рассказал об установке импланта ещё одному участнику. Стоит отметить, что ранее американский журналист предполагал, что Маск иногда переходит в состояние, называемое “режимом демона”.


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