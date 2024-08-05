 

Военный эксперт – думать о переговорах Зеленского «вынуждает реальность»

05.08.2024, 8:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украина приходит к осознанию того, что Запад поставляет ей ровно столько помощи, сколько нужно для обороны, но никак не для победы. Поэтому Зеленский постепенно свыкается с мыслью о том, что военным путём Киеву победить не получится, и начинает говорить о переговорах с Россией. Такое мнение в интервью LCI высказал отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман.

ВЕДУЩИЙ: Зеленский впервые заговорил — не знаю точной цитаты — о том, что мир может быть достигнут дипломатическим путём, а не только военным. Как вы объясняете такое изменение его позиции, учитывая, что он всегда говорил, что вся страна должна быть отвоёвана обратно до последнего квадратного сантиметра Крыма*?

КСАВЬЕ ТИТЕЛЬМАН, военный эксперт, отставной пилот ВВС Франции: Прежде всего, дело в реальности на поле боя. Украинцы не получают оборудования, необходимого им для отвоевания своей территории военным путём. А если мы не даём им необходимое оборудование, то они, очевидно, победить не смогут.

Мы даём им только то, что нужно для удержания линии фронта с запасом на несколько квадратных километров вправо и влево. Но мы не даём им средств для победы — при том что у нас есть тысяча способов сделать это, особенно у США. Так если мы не даём им средств, какой смысл продолжать воевать и терять сотни тысяч человек в течение следующих нескольких лет, если в итоге они получат заморожённую линию фронта, подобную той, что есть между Северной и Южной Кореями? 

Так что я думаю, что вынуждает их именно реальность. Либо вы по-настоящему даёте нам материалы, необходимые для победы в этой войне, и тогда мы побеждаем, либо нам придётся начать переговоры уже сегодня и положить всему конец прямо сейчас.

Дата выхода в эфир 04 августа 2024 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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