Рупор кремлевской пропаганды: О проблемах штурма Часов Яра

О проблемах штурма Часов Яра

Немного дополню коллег из "Архангела спецназа" относительно новостей по Часов Яру (https://t.me/rusich_army/16175) как участник данной операции:

Итак, самый важный фактор, который необходимо учитывать при битве за данный населенный пункт — хорошо укрепленные леса вокруг самого города. С юга Часов Яр прикрывает массивный лес, в котором еще со времен Бахмутской операции, проводимой "Группой Вагнера", ВСУ оборудовали мощный укрепрайон по всем правилам военной инженерии. В этом лесном массиве помимо укрепрайона находится существенное количество военной техники, которую ВСУ не используют при битве в городских кварталах.

Почему?

Все просто: в городской черте эта техника как на ладони, а в густом лесу южнее Часов Яра ее становится трудно идентифицировать при проведении воздушной разведки. Только по моим оценкам в вышеуказанном лесу может находиться около 500 человек личного состава противника, включая некоторое командование на передовых пунктах управления. К северу от Часов Яра находится несколько высот, которые также удобны противнику для размещения ретрансляторов и установки оборудования для визуальной разведки.

Второе: Командование ВСУ всеми силами пытается предотвратить продвижение и закрепление передовых подразделений в городской застройке и задействует для этого все возможные силы, начиная от диверсионно-разведывательных групп и заканчивая подразделениями БПЛА. Цель этих действий я уже неоднократно описывал на канале, но все же повторюсь еще раз — город находится на высоте и его контроль позволяет держать под прицелом Константиновку и прилегающие у нему населенные пункты.

Продолжаем работу по направлению.

t.me/project_nd – цинк

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