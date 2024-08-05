Мнение «аналитика»: О буднях страны-террориста… Ответка всё же прилетела?

Всё-таки в детстве надо было правильные книги читать, а не современных сказочников!

Вот говорили же — «не ходите, дети, в Африку гулять!». Там, в Африке, — акулы, гориллы и большие злые крокодилы. А ещё там большие пацаны решают между собой серьёзные вопросы. Так что не со свиным рылом да в калашный ряд.

Но нет, блин. Не читали. Полезли. И вот — попали в крутой замес.

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных формирований, которые воюют с центральным правительством. Об этом сообщает информационный портал AES INFO.

Речь идёт о том, что после разгрома колонны «Вагнера» на севере Мали туарегами-сепаратистами, ГУР МОУ заявило, будто помогало повстанцам. Насколько реально ведомство Кирилла Буданова участвовало в столкновениях на границе с Алжиром, либо речь шла о голимом пиаре, до конца не ясно. Некоторые уверяют, что в последнее время заявления ГУР о неких «спецоперациях» против РФ, где бы те ни проводились и в чём бы ни состояли, всего лишь попытка прикрыть отсутствие реальных результатов по Крымскому мосту, который украинская сторона обещала уничтожить самое позднее к концу июля.

Но власти Мали восприняли заявления ГУР всерьёз и дипотношения с Киевом разорвали, заявив при этом, что #Украина поддерживает международный терроризм. Причём они в своих заявлениях не одиноки. 3 августа в МИД Сенегала вызвали украинского посла Юрия Пивоварова из-за публикации видеоролика с его комментарием о боях туарегов с малийскими правительственными войсками и «вагнеровцами». На следующий день власти граничащей с Мали Буркина-Фасо также осудили все украинские заявления и публикации «с недвусмысленной поддержкой террористических группировок, ответственных за трусливое и варварское нападение».

Допиарились, д.б.?

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