США (якобы) запугивают друзей Россией, чтобы оправдать военные бюджеты

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Европейцам уже несколько поколений твердят, что РФ нападёт на них, и этот страх США эксплуатируют, нагнетая обстановку, считает экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски. В интервью Judging Freedom она отметила, что делается это исключительно ради того, чтобы оправдать огромные военные бюджеты. В действительности же ни РФ не собирается вторгаться на Запад, ни НАТО не собирается развязывать войну с Россией.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: НАТО что, готовится вести сухопутную войну с Россией?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-аналитик ЦРУ: Я думаю, они пытаются оправдать планируемое увеличение бюджетов. И чтобы оправдать эти бюджеты перед своими людьми, их нужно напугать. А чего боятся европейцы? Разумеется, того же, что и несколько поколений назад, – они постоянно слышат, что РФ пойдёт на них. На мой взгляд, они используют это, чтобы нарастить свои бюджеты, потому что они этого хотят, потому что эта организация хочет продолжать расти и становиться всё более влиятельной, вне зависимости от того, оправданно это или нет. А существование НАТО в качестве оборонного альянса, определённо, больше не является, а возможно, никогда и не было оправданным. Это своего рода сбор средств. Кроме того, я думаю, что, возможно, в какой-то степени многие страны НАТО осознают, что если к власти в США придёт Трамп или кто-то вроде него – более популистски настроенный президент, для которого «Америка прежде всего» – члены НАТО подвергнутся тщательной проверке, и от них будут ждать, что они будут платить «справедливую долю».

Всё дело в деньгах. Они используют угрозу войны, поскольку в действительности (и многие ваши гости знают об этом куда больше, чем я; я уже говорила, что осведомлённым людям по всему миру это известно) РФ при Путине или ком-либо ещё не имеет ни малейших намерений двигаться на запад в сторону Европы, захватывать там страны и вновь создавать какую-то федерацию или Советский Союз. Ничего подобного не будет. Русские ничего такого не хотят, и свои вооружённые силы под это не приспосабливают.

Все свидетельства, которые следует находить и учитывать при анализе поведения России, указывают на то, что она не станет вторгаться в Европу. Её это не волнует, ей это не нужно. Да и кому вообще захочется править Европой? Там же полный бардак. Так что всё это ложь, нацеленная на поддержку их организации и на то, чтобы получить более крупную долю бюджетов соответствующих стран, которые в любом случае продолжают уменьшаться. Экономики европейских стран сокращаются, особенно после начала конфликта на Украине…

Дата публикации 31 июля 2024 года.