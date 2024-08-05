 

США (якобы) запугивают друзей Россией, чтобы оправдать военные бюджеты

05.08.2024, 6:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Европейцам уже несколько поколений твердят, что РФ нападёт на них, и этот страх США эксплуатируют, нагнетая обстановку, считает экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски. В интервью Judging Freedom она отметила, что делается это исключительно ради того, чтобы оправдать огромные военные бюджеты. В действительности же ни РФ не собирается вторгаться на Запад, ни НАТО не собирается развязывать войну с Россией.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: НАТО что, готовится вести сухопутную войну с Россией?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-аналитик ЦРУ: Я думаю, они пытаются оправдать планируемое увеличение бюджетов. И чтобы оправдать эти бюджеты перед своими людьми, их нужно напугать. А чего боятся европейцы? Разумеется, того же, что и несколько поколений назад, – они постоянно слышат, что РФ пойдёт на них. На мой взгляд, они используют это, чтобы нарастить свои бюджеты, потому что они этого хотят, потому что эта организация хочет продолжать расти и становиться всё более влиятельной, вне зависимости от того, оправданно это или нет. А существование НАТО в качестве оборонного альянса, определённо, больше не является, а возможно, никогда и не было оправданным. Это своего рода сбор средств. Кроме того, я думаю, что, возможно, в какой-то степени многие страны НАТО осознают, что если к власти в США придёт Трамп или кто-то вроде него – более популистски настроенный президент, для которого «Америка прежде всего» – члены НАТО подвергнутся тщательной проверке, и от них будут ждать, что они будут платить «справедливую долю».

Всё дело в деньгах. Они используют угрозу войны, поскольку в действительности (и многие ваши гости знают об этом куда больше, чем я; я уже говорила, что осведомлённым людям по всему миру это известно) РФ при Путине или ком-либо ещё не имеет ни малейших намерений двигаться на запад в сторону Европы, захватывать там страны и вновь создавать какую-то федерацию или Советский Союз. Ничего подобного не будет. Русские ничего такого не хотят, и свои вооружённые силы под это не приспосабливают.

Все свидетельства, которые следует находить и учитывать при анализе поведения России, указывают на то, что она не станет вторгаться в Европу. Её это не волнует, ей это не нужно. Да и кому вообще захочется править Европой? Там же полный бардак. Так что всё это ложь, нацеленная на поддержку их организации и на то, чтобы получить более крупную долю бюджетов соответствующих стран, которые в любом случае продолжают уменьшаться. Экономики европейских стран сокращаются, особенно после начала конфликта на Украине…

Дата публикации 31 июля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Названа реальная причина противоречивого поведения Пугачевой

05.08 / В критическом состоянии: скандальному блогеру ампутируют ногу после приговора

05.08 / Бельгийская триатлонистка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене

05.08 / Натерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей

05.08 / Костенко и Тарасов готовятся вновь стать родителями после громкого заявления

05.08 / Военный эксперт – думать о переговорах Зеленского «вынуждает реальность»

05.08 / F-16 смотрелись круто в 1980-е, а сейчас на Украине их ждёт судьба «Леопардов» и «Абрамсов»

05.08 / «Совпадение? Не думаю!» — экс-аналитик ЦРУ считает, что Белый дом знал о планах убить Ханию

04.08 / Трамп — один из последних оплотов США против woke-культуры

04.08 / Бундестаг не имеет права голоса по вопросу о размещении американских ракет в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика