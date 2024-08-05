 

F-16 смотрелись круто в 1980-е, а сейчас на Украине их ждёт судьба «Леопардов» и «Абрамсов»

05.08.2024, 6:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Истребители F-16 – это сильно устаревшая модель, которая, может быть, и была лет сорок назад последним словом военной техники, но на дворе 2024 год, напоминает в интервью Dialogue Works американский политолог Марк Слебода. Он подробно объясняет, почему от этих машин пытаются избавиться западные страны, а также предрекает, что в наши дни на Украине их ждёт судьба «Леопардов и «Абрамсов».

МАРК СЛЕБОДА, американский политолог: F-16 — это просто фарс, самый настоящий. И даже Сырский признал, как, кстати, и высшие военные чины США, что F-16 ничего не изменят на поле боя, не позволят добиться какого-то прорыва. Они были актуальны в 1980-х годах. Ну, знаете, «Лучший стрелок», [эти персонажи] — «Мэверик», «Айсмен»… Всё это казалось очень крутым тогда, когда мы были детьми. Но на дворе 2024 год.

Это устаревшие самолёты, даже если и прошедшие модернизацию. Причина, по которой Киев получает F-16 — а отправляют ему их Нидерланды, Дания, Бельгия и, может быть, Норвегия… В любом случае, самолёты собирались законсервировать. Их планировали снять с эксплуатации.

Собственно, причина передачи этих самолётов Украине заключается в том, что эти страны получили выгодную сделку на покупку F-35, но это другой щекотливый вопрос, в который они решили ввязаться. Однако F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано, и российским ВВС, которые, по данным западных СМИ, располагают 700 самолётами только в районе Украины.

Российские более современные самолёты оснащены РЛС гораздо большего радиуса действия, а также гораздо более дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух», которые с большей точностью поражают цель. И они [США с Украиной] это признали. F-16 не будут даже пытаться конкурировать с Россией за превосходство в воздушном пространстве. Их не собираются отправлять даже близко к линии фронта. Их не направят к ЛБС.

Они не будут предотвращать сброс российских авиабомб ФАБ на укрепления киевского режима. По словам украинского генерала, их будут использовать на западе Украины — спрячут как можно ближе к границе для содействия ПВО. Будут пытаться сбивать российские ракеты, чтобы ситуативно обеспечивать киевский режим противовоздушной обороной, которая явно не работает.

Кроме того, F-16 надеются использовать для перехвата с воздуха гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон». Я лишь могу им пожелать в этом плане удачи.

Другое дело, в итоге этими истребителями могут заменить полностью уничтоженные СУ-24, которые были на вооружении киевского режима и использовались для запуска англо-французских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow/SCALP.

Прежде о них много говорили. Теперь же — не слышно ничего. Почему? Во-первых, российская ПВО и средства радиоэлектронной борьбы к ним адаптировались, и они действительно проникали вглубь, атакуя лишь районы, где не были развёрнуты средства ПВО и РЭБ.

Во-вторых, все их носители — самолёты, с которых [на Украине] осуществлялся их запуск, были уничтожены. Так что в итоге, быть может, эту роль возьмут на себя F-16, когда у Киева будет их достаточное количество, если такое вообще когда-либо произойдёт. При этом истребители будут подвергаться риску даже в случае приближения к линии боевого соприкосновения на достаточно близкое расстояние с целью запуска упомянутых ракет. Ведь всё это время российские силы с энтузиазмом будут их выслеживать — чтобы преподать урок и предотвратить прецедент [пуска ракет воздушного базирования с этих истребителей].

Для российских военнослужащих за F-16 назначена крупная награда, в том числе из средств, предоставленных рядом российских корпораций. Это весьма солидные выплаты. Российские военные вовсе не боятся появления на поле боя F-16, но, напротив, буквально этого жаждут и с нетерпением ждут, рассчитывая получить материальное поощрение.

Они хотят сбивать F-16 по аналогии с тем, как они получали вознаграждение за уничтоженные «Абрамсы», «Леопарды» и прочие образцы западных вундерваффе, которые отправлялись на Украину и там уничтожались. Подобных случаев будет ещё больше. Причём об этом нам уже говорят, стремясь уже сейчас занизить ожидания.

Дата публикации 03 августа 2024 года. 


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