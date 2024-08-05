«Совпадение? Не думаю!» — экс-аналитик ЦРУ считает, что Белый дом знал о планах убить Ханию

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В день убийства лидера Хамас Исмаила Хании министр иностранных дел Израиля дерзко публично заявил, что США и Великобритания дали зелёный свет на её проведение. Кроме того, США отправили в регион эскадру, в задачи которой входит эвакуация гражданского населения. Всё это не просто совпадения, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, Белый дом «куплен» Израилем, и он всё знал заранее.

НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: Значит, в администрации Байдена знали о планах [Израиля] убить [Исмаила Ханию]?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Думаю, да, ведь отправка этой эскадры планировалась на несколько недель раньше. Непохоже, что просто так вышло, что их направили туда. Причём в заявленную миссию входит готовность к проведению экстренной операции по эвакуации гражданского населения. Просто совпадение? Повторюсь, я в них не верю. К тому же ровно в день проведения [Израилем] этой операции министр иностранных дел страны Исраэль Кац дерзко публично заявил: «У нас было одобрение — США и Великобритания дали нам зелёный свет». Так что это явно обсуждалось заранее.

НИМА АЛХОРШИД: А что вы думаете относительно недавних сообщений о том, что Джо Байден предупредил Нетаньяху, дескать: «Это будет последний раз, когда мы обеспечим вам защиту в противостоянии с Ираном. Если вы решите пойти на эскалацию, больше помощи от нас не ждите». Это ложь?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Да. Ложь. Уверен, он это озвучил, но не говорил всерьёз. Соединённые Штаты — это лучшее, что Израиль может купить за деньги. Власти США куплены и проплачены [Тель-Авивом]. Так что на данный момент отступаться от Израиля они не намерены, особенно с учётом перспектив возможного расширения масштабов войны.

Дата публикации 03 августа 2024 года.