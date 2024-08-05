 

Обманула народ: вскрылась ложь Аллы Пугачевой в Латвии

05.08.2024, 4:05, Разное
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Во время недавнего визита в Юрмалу Алла Пугачева рассказала журналистам, что не появляется на сцене долгое время. Мол, пела лет 15 назад. Однако артистка отметила, что не исключает возможности возвращения к публике в качестве певицы. Но, как оказалось, сказанное артисткой является ложью, она обманула народ.

Некий продюсер рассказал “Комсомольской правде”, что Пугачева, которую на родине с концертами никто не ждет, пользуется спросом за границей. Певица соглашается выступать на корпоративах, но только там, где сама находится, поскольку она не любит перелеты.

По словам источника, в течение последних полутора лет Алла Борисовна выступила на частных мероприятиях как минимум несколько раз – в Израиле, в Прибалтике и на Кипре. Например, не так давно артистка спела для некоего бизнесмена в Риге за 200 тысяч евро (18,5 миллиона рублей).

Кстати, перед прибытием на частное мероприятие Алла Пугачева ставит условия: фотографии и видеозаписи ее выступления не должны ни в коем случае оказаться в Сети. Кроме того, у обслуживающего персонала не могут быть записывающие гаджеты. То есть все должно быть строго конфиденциально.


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