 

Мнение «аналитика»: О глухой и полной изоляции России… Страна-изгой?

05.08.2024, 3:15, Разное
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Он пришёл домой под вечер, в помятой рубашке без галстука, край которого торчал из кармана пиджака, и немного подшофе. Собрал чад и домочадцев, обвёл всех тяжёлым взглядом и глухо простонал:

Это конец!

Чада и домочадцы предсказуемо всполошились…

А он, после паузы, продолжил:

Мы остались без моря. И никуда не едем летом. И вообще больше никуда не поедем, разве к маме на дачу. Нас — изолировали. Наглухо. Всё, это конец!

Было это два с «хвостиком» года назад, когда Россию лихорадочно «изолировали» и «отменяли» западные демократии, а самый главный американский демократ Джо Байден громко называл РФ страной-изгоем и что-то там вещал про «#доллар по 200 рублей».

Прошло время, и оно всё расставило по местам. Доллар #США, как ни пыжился, до 200 так и не дотянул. По правде говоря, он и до сотни-то не долетел в итоге, хотя и пытался. #Россия торгует открыто с «незападным» миром, а это большинство экономики и населения планеты. И втихую приторговывает с западным. А что же до международной изоляции простых россиян, которым ванговали навек остаться в пределах родных пенатов, то вот что говорит #статистика.

В январе—июне 2024 года граждане РФ совершили 12,6 млн поездок за рубеж, сообщила погранслужба ФСБ России. Количество выездов россиян за границу в этом году оказалось на 9% больше, чем в январе—июне 2023 года. И туризм не пришёл в упадок.

Турция, Египет, ОАЭ, Тай — все популярные туристические направления продолжили принимать российских граждан с видимым удовольствием. Греки с испанцами тоже ведут оппортунистическую политику ЕС, выдавая россиянам шенгенские визы и принимая их на своих курортах.

«Изгой», говорите?

Изоляция?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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