 

Рупор кремлевской пропаганды: США “по ошибке” перевели Талибану 239 млн. долларов – но это очередной российский фейк

05.08.2024, 2:40, Разное
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США "по ошибке" перевели Талибану 239 млн. долларов

Заявления о том, что США якобы по ошибке перевели талибам 239 млн. долларов с заблокированных счетов Афганистана (США фактически украли несколько миллиардов долларов принадлежащих Афганистану и не хотят отдавать их правительству Талибов) скорее всего связан с кулуарными сделками по освобождению некоторых лиц связанных с правительством Ашрафа Гани, которые удерживаются в талибских тюрьмах. США просто не хотят публичить факт выкупа своей креатуры у организации, которая до сих пор формально числится террористической, хотя с 2022 года Талибан уже вряд ли фактически является террористической организацией, так как после захвата власти надобной в терактах банальным образом отпала.

PS. У нас пока Талибан формально до сих пор тоже числится террористами, но по факту их уже таковыми не считают. Просто идет торг, в котором от талибов ждут уступок за признание. Талибы эти правила игры принимают и торгуются по этому поводу с РФ, Китаем и Ираном.

Источник: Colonel Cassad


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