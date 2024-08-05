Как сохранить красивую кожу во время беременности: рекомендации косметолога

Каждую девушку, которая только планирует беременность или уже ждет ребенка, заботит вопрос, как восстановить кожу после родов. Главный шаг в этой заботе – тщательный и бережный уход за кожей во время беременности. К сожалению, если на коже уже образовались растяжки, убрать их без следа будет практически невозможно. Поясним почему. Растяжки – это разрывы в дерме, поэтому важно их не допустить. Для этого нужно обязательно контролировать свой вес во время беременности. Чем больше вес мы набираем, тем больше растягивается кожа, выше нагрузка на дерму, и в итоге в ней просто образуются микро разрывы.

Важный момент, который нужно учесть – это качество питания, которое влияет на состояние нашего коллагена в коже. Здесь самая прямая связь. Если во время беременности употреблять много сахара и простых углеводов происходит процесс гликации – буквально это обозначает “склеивание” коллагена. Он становится дефектным, не совсем полноценным, плохо выполняет свои функции. В результате наша кожа теряет упругость и молодость.

Во время беременности очень важно употреблять много зелени, ягод и белковых продуктов. Это все в комплексе будет укреплять наш коллаген, стимулировать его синтез, и кожа в итоге будет устойчивой к растяжкам.

Можно также использовать различные косметические продукты на ваш вкус и кошелек: увлажняющие, питающие молочко и крем, которые будут бережно увлажнять и поддерживать коллаген в нашей коже. А также различные масла для тела. Наносить их стоит тоже массажными движениями.

Хорошо помогает интенсивное растирание кожи сухой щеткой (драйбрашинг), если выполнять эту процедуру правильно, вы получите замечательный эффект. Все это также будет улучшать кровообращение и укреплять вашу кожу.

Еще один способ позаботиться о своей коже во время беременности – делать легкие контрастные процедуры, чередуя холодную и теплую воду. Это также стимулирует укрепление нашей кожи и выработку коллагена. После беременности, чтобы прийти в форму, мы можем также пройти курс массажа или сделать визиты к этому специалисту регулярными.