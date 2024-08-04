Трамп — один из последних оплотов США против woke-культуры

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Несмотря на попытки Демократической партии представить Дональда Трампа «странным», его культурные и эстетические предпочтения делают экс-президента США более понятным и интересным для рядовых американцев, пишет обозреватель The American Conservative Питер Тонгетт. Тонгетт называет Трампа, вероятно, одним из последних представителей традиционной обывательской американской культуры, на смену которой в США активно продвигают woke-культуру.



АР

Приняв решение о замене в качестве кандидата на выборы президента Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис, Демократическая партия США также решила сменить линию атаки против кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Как пишет обозреватель The American Conservative Питер Тонгетт, демократы отказались от «бесконечных истерических предупреждений» о судьбе демократии при Трампе. Теперь они настаивают на том, что Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс просто «странные». Однако Тонгетт считает это определение не только неоригинальным, но и неправдоподобным. Так, Трамп, по его словам, вероятно, остаётся одним из последних представителей традиционной обывательской американской культуры, которая была на пике популярности 50 — 60 лет назад.

Тонгетт сетует, что господствующая сейчас в Соединённых Штатах культура становится всё более тяжёлой для понимания и отталкивающей: современные кино и телевидение пропитаны woke-культурой, большая часть музыки звучит непристойно, и даже Олимпийские игры являются поводом для богохульства.

Но Трампу это не близко. Зрители, которые смотрели его выступление на Национальном съезде Республиканской партии, могли убедиться в его музыкальных предпочтениях: после его речи прозвучала ария из последнего акта оперы «Турандот» Джакомо Пуччини Nessun dorma. А на видео на канале гольфиста Брайсона Дешамбо Трамп назвал одной из своих самых любимых песен Time to Say Goodbye Андреа Бочелли и Сары Брайтман. Подобные культурные предпочтения, подытоживает Тонгетт, делают экс-президента более понятным и интересным для рядовых американцев.