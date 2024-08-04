Рупор кремлевской пропаганды: Умер основатель турецкой ЧВК SADAT

Умер основатель турецкой ЧВК SADAT Аднан Танрыверди.

Со второй половине десятых она была по факту крупнейшей ЧВК после "Вагнера" и играла важную роль в турецких операциях в Сирии, Ираке, Карабахе, Ливии и Африке. ЧВК тесно аффилирована с турецкой военной разведкой и МО Турции. Как и "Вагнер", могла пользоваться ресурсами мин.обороны Турции для развертывания ЗРК и систем РЭБ.

В мире ЧВК его фигура была близкой по значению к Эрику Принсу и Евгению Пригожину, хотя в последние годы он и отошел от активных дел. По факту, Танрыверди сыграл немаловажную роль в таком явлении как приватизация войны. Это тренд запустили американцы, а русские и турки оказались в этом вопросе самыми прилежными учениками, во многом превзойдя учителей.

Жалеть его мы конечно не будем – в Ливии и Сирии SADAT был на стороне наших врагов и некоторые из турецких ЧВКшников не вернулись домой при нашей помощи. Что конечно не мешает нам вести бизнес с "другом Реджепом".

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