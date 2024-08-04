 

Какое унижение: Галкин* (якобы) показал хамское отношение к Пугачевой

04.08.2024, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Когда пара приехала на мероприятие, в городе лил дождь и был сильный ветер. Из-за непогоды юморист решил воспользоваться зонтом. Правда, рядом идущей под руку Пугачевой зонта не досталось.

Когда Алла Борисовна попросила супруга прикрыть ее от дождя, тот продемонстрировал хамское отношение. Галкин* напомнил жене, что у нее на голове есть шляпа, и при этом он даже не посмотрел в ее сторону. Пугачева, на удивление очевидцев, промолчала.

Случившееся попало на видео, которое стремительно набирает популярность в Сети. Интернет-пользователи не только шокированы, но и возмущены поведением Максима. По мнению многих, артистка была просто унижена. Мол, она явно не заслужила такого к себе отношения.

Данный инцидент может стать подтверждением слухов о сложностях в браке Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Говорят, певица вымотана скитаниями по миру, поэтому якобы размышляет о возвращении в Россию вместе с детьми – сыном Гарри и дочерью Лизой.

Ранее стало известно о тайном возвращении внука Аллы Пугачевой в Россию. Что заставило обосновавшегося в США Никиту Преснякова прилететь в родную страну, рассказывали “Дни.ру”.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержания в парке “Патриот”

05.08 / Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются (но вероятно это фейк российской пропаганды)

05.08 / “Вменяемая и адекватная” – Водонаева встала грудью за униженную Волочкову

05.08 / Уролог: Отеки могут говорить о заболевании почек

05.08 / Edge 50 Ultra превзошел Galaxy S24 Ultra в тесте DxOMark

05.08 / «Я нужен миллионам здесь» – Явлинский объяснил, почему отказался от участия в обмене

05.08 / Мнение «аналитика»: О новой охоте… Пошли за «Патриотами»?

05.08 / Lenovo усовершенствует портативный игровой ПК Legion Go

05.08 / Нарколог Масякин: Женщины подвержены более быстрому развитию алкогольной зависимости

05.08 / Роспотребнадзор потребовал приостановить Олимпиаду в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика