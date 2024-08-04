Бундестаг не имеет права голоса по вопросу о размещении американских ракет в Германии

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Для размещения американских ракет в Германии не нужно разрешение немецкого парламента — к такому выводу пришли юристы бундестага, пишет junge Welt. Многие немецкие политики, в том числе социал-демократы, недовольны таким положением дел и требуют рассмотрения этого вопроса в парламенте, потому что американские ракеты в стране повышают риск обострения ситуации с ядерным оружием.



АР

Немецкие политики возмущены тем, что размещение смертоносных американских ракет в Германии должно произойти без одобрения бундестага, пишет junge Welt. Они требуют, чтобы этот вопрос рассматривался в парламенте. Однако, по мнению научных служб бундестага, парламентское одобрение вовсе не обязательно.

В недавнем информационном документе, посвящённом вопросу о том, «на каком правовом основании США и ФРГ могут разместить американские ракеты на территории Федеративной Республики и должен ли был участвовать в этом решении бундестаг», отрицается, что большинство депутатов должно дать своё согласие.

Юристы ссылаются на решение Конституционного суда от 1984 года, который тогда постановил, что права бундестага не были нарушены размещением американского ядерного оружия в Германии на основании решения НАТО. Достаточно было одобрения правительства «в рамках оборонной системы НАТО». Поскольку размещение, запланированное на 2026 год, также будет проходить «в рамках системы альянса НАТО», решение 1984 года применимо и в этом случае.

По версии бундесвера, американские ракеты призваны закрыть предполагаемый «пробел в возможностях». Однако эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен заявил в пятницу журналистам, что такого пробела не существует. Например, крылатые ракеты типа «Томагавк» (дальность полёта — 1600 км) уже давно входят в арсенал британского Королевского флота, а ВВС Финляндии, Польши и Нидерландов имеют на вооружении крылатые ракеты JASSM-ER (дальность полёта — 1000 км).

Эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен отмечает, что развёртывание не связано с ядерным оружием. Тем не менее, риск ядерной эскалации всё ещё существует, как объяснила Джулиана Хаушульц из Международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN). В частности, это касается планируемого развёртывания американских гиперзвуковых ракет. Обладая огромной скоростью до 17 Махов, они сокращают время предупреждения до нескольких минут и тем самым увеличивают вероятность «аварий» или «недоразумений» с потенциально фатальными последствиями. Москва оставляет за собой право на ядерный ответ в случае нападения на стратегические объекты, такие как её ядерный арсенал, в том числе с применением обычного оружия.