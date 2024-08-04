 

Google Chrome для Android получает обновление с удобной функцией drag-and-drop

04.08.2024, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вскоре мобильная версия браузера Google Chrome для Android обновится, добавив ряд полезных функций.

Ключевым нововведением станет функция drag-and-drop, известная пользователям настольного Chrome. Она позволит легко перетаскивать файлы как внутри браузера, так и в другие приложения, повышая эффективность и удобство работы.

По данным издания Android Authority, обновление ожидается в тестовом канале Dev для разработчиков и станет общедоступным в Chrome 129.

Кроме того, планируется внедрение функции Recent Searches, которая будет предлагать подсказки при вводе запросов в адресной строке. Будет ли эта функция реализована в стабильной версии браузера, пока не ясно, но Google может включить ее при положительных отзывах пользователей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержания в парке “Патриот”

05.08 / Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются (но вероятно это фейк российской пропаганды)

05.08 / “Вменяемая и адекватная” – Водонаева встала грудью за униженную Волочкову

05.08 / Уролог: Отеки могут говорить о заболевании почек

05.08 / Edge 50 Ultra превзошел Galaxy S24 Ultra в тесте DxOMark

05.08 / «Я нужен миллионам здесь» – Явлинский объяснил, почему отказался от участия в обмене

05.08 / Мнение «аналитика»: О новой охоте… Пошли за «Патриотами»?

05.08 / Lenovo усовершенствует портативный игровой ПК Legion Go

05.08 / Нарколог Масякин: Женщины подвержены более быстрому развитию алкогольной зависимости

05.08 / Роспотребнадзор потребовал приостановить Олимпиаду в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика