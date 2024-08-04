Google Chrome для Android получает обновление с удобной функцией drag-and-drop

Вскоре мобильная версия браузера Google Chrome для Android обновится, добавив ряд полезных функций.

Ключевым нововведением станет функция drag-and-drop, известная пользователям настольного Chrome. Она позволит легко перетаскивать файлы как внутри браузера, так и в другие приложения, повышая эффективность и удобство работы.

По данным издания Android Authority, обновление ожидается в тестовом канале Dev для разработчиков и станет общедоступным в Chrome 129.

Кроме того, планируется внедрение функции Recent Searches, которая будет предлагать подсказки при вводе запросов в адресной строке. Будет ли эта функция реализована в стабильной версии браузера, пока не ясно, но Google может включить ее при положительных отзывах пользователей.