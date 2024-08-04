Оценки – не главное, а школа – не “карцер”! Как подготовить ребенка к учебе без стресса, чтобы он шел в школу с радостью

Начало учебы – важный этап в жизни каждого ребенка. Для многих это период волнений, тревог и стресса. Однако если подойти к подготовке в школу грамотно, можно вселить в ребенка уверенность, что учиться – хорошо, интересно и даже весело!

Именно мама с папой должны формировать в голове ребенка правильное отношение к учебе, вселять уверенность в силах и желание развиваться. У тех, кто не заботится об этом, дети остаются равнодушными к знаниям.

Как же пробудить в ребенке интерес к учебе и сделать так, чтобы в школу он пошел без стресса? Ниже – несколько важных советов, которые стоит учесть уже сейчас, чтобы буквально через месяц школьные будни не обернулись для него стрессом.

Хвалите ребенка за любознательность, а не ругайте

Как это сделать? Очень просто – вместе с ребенком говорите на темы, которые вызывают у него интерес, изучайте их. Открытия в мире природы, новые научные факты или увлекательные исторические события – малышу интересно все! Задавайте вопросы о том, что нравится вашему сыну или дочери, ищите вместе ответы на непонятные вопросы, делитесь своими размышлениями, слушайте размышления ребенка.

Такие разговоры не только развивают любознательность ребенка, но еще и сближают родителей с ним – это тоже важно.

Больше творчества и игр!

Рисование, лепка, сочинение сказок – любые виды деятельности позволяют ребенку расслабиться, снять эмоциональное напряжение и подготовиться к восприятию школьной программы. К тому же, в процессе творчества ребенок учится концентрироваться, развивает фантазию и воображение. Это важные качества, которые помогут ему лучше усваивать школьную программу.

А если приучите ребенка к творчеству, уже в ходе учебы он сможет отдыхать от школьной рутины, делая что-то своими руками.

Прививайте ребенку навыки самоорганизации

Как это сделать? Прежде всего, вместе с ребенком составьте распорядок дня. Обсудите, сколько времени он будет тратить на уроки, прогулки, хобби. А потом составьте четкий план, которого ребенок сможет придерживаться.

Так малыш научится планировать свой день и соблюдать расписанный режим. Он будет знать, что и в какое время ему нужно сделать. Приучится – это поможет избежать спешки и путаницы во время сборов в школу. Стресса точно будет меньше.

Безусловно, на первых порах маме с папой придется напоминать ребенку о распорядке и помогать ему соблюдать его. Но со временем он сам научится распределять свое время.

Поддерживайте спокойную атмосферу в семье

Ребенок должен чувствовать, что здесь он может расслабиться и набраться новых сил. Кроме того, маме с папой важно уделять ребенку больше внимания, поддерживать его в трудные моменты. Пусть он знает, что дома его всегда ждут, выслушают и помогут. Семья должна быть надежным тылом, а не местом, где наказывают и ругают.

Хвалите ребенка за старания, а не только за пятерки

Почему это так важно? Дело в том, что ориентация лишь на результат может негативно отразиться на самооценке ребенка. Малыш начинает думать, что если у него не получается сразу стать идеальным и умным, значит, он не способен ни на что. О какой мотивации к учебе может идти речь?

Куда эффективнее отмечать старания ребенка. Объясните, что даже если у него будут невысокие оценки, главное – упорство и старания. Вы, как любящие родители дадите ему все возможности для получения знаний, а от него требуется только упорство. Такой подход родителей вселит в ребенка уверенность. Он будет учиться с удовольствием, и ни одна двойка не выбьет его из колеи!

Именно мама с папой должны создавать лучшую атмосферу для успешной учебы ребенка. Главное – проявите терпение, поддержку и понимание. Если сделать все правильно, даже самый сложный и тревожный ребенок побежит в школу с радостью, ведь он не будет воспринимать ее как “карцер”, да и двойки не вгонят его в стрессовое состояние. Ребенок будет просто учиться – он станет любознательным и открытым к новой информации!