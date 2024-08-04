Мнение: Заработок на простых вещах, рекорд производства парфюма и блокировка Гугла с Андроидом

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему хорошие деньги обычно делают на простых, скучных и даже примитивных вещах, тогда как сложные креативные планы зачастую ведут не к космическим прибылям, а к провалам и к убыткам. Цитирую из статьи (ссылка):



Как верно указывает Кримсональтер, хороший план заработка можно обычно объяснить за пару минут, уместив необходимые расчёты на случайной салфетке из ресторана. Программисты называют этот принцип KISS — Keep it simple, stupid (делай проще, тупица).



Несмотря на это, многие начинающие бизнесмены и инвесторы любят экзотику. Они не хотят открывать «ещё одну» парикмахерскую, «ещё одну» пиццерию или «ещё один» автосервис. Они придумывают какую-нибудь соцсеть для микроволновок с элементами ИИ и надеются на хорошие доходы, так как парикмахерских уже полно, а вот соцсетей для микроволновок ещё нет: по их мнению, это новый, перспективный, никем не занятый рынок.



В реальности экзотика обычно не взлетает, сразу по нескольким причинам.



Начнём с того, что если некой услуги или товара ещё нет, значит народу это не нужно. И чтобы объяснить народу, что ему на самом деле вот эта соцсеть для микроволновок очень даже нужна, придётся потратить такую прорву денег и ресурсов, какую начинающий предприниматель или инвестор даже в самых смелых своих мечтах собрать не сможет…

2. Потихоньку возрождаем дореволюционные традиции. С парфюмерией в России дела идут всё лучше и лучше (ссылка):



По итогам первого полугодия в России произвели 51,6 млн флаконов парфюма. Это рекордный показатель с начала маркировки парфюмерной продукции (2021 год). Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Для сравнения: за январь — июнь 2023 года было выпущено 39,3 млн флаконов, а за аналогичный период 2022-го — 34,7 млн флаконов.

Сильнее всего за полгода выросло производство духов — в 2,5 раза, до 12,4 млн флаконов. Выпуск одеколонов и душистой воды увеличился на 30,7%, до 5,1 млн флаконов, перфорированной воды — на 29,4%, до 13,2 млн флаконов.

Рост производства парфюмерии в России наблюдается на фоне падения поставок импортной продукции, отмечают аналитики. За первые шесть месяцев текущего года импорт снизился на 10,6%, до 26,9 млн флаконов.

До этого сообщалось, что маркировка парфюмерии принесла в российский бюджет уже свыше 5,5 млрд рублей.

Напомню, до 1917 Россия была одним из мировых лидеров в парфюмерном деле. Знаменитый аромат Шанель № 5 разработал русский парфюмер (ссылка).

3. На фоне замедления Ютуба снова начали бодро обсуждать блокировку прочих вражеских сервисов (ссылка):

Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в России скоро будет заблокирован Google, а вместе с ним Android и iOS. Такое мнение он высказал в беседе с RuNews24.

Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, произошедшие 1 августа, и посоветовал «не цепляться» за сервис.

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — предположил Диденко. Он также заявил, что госслужащим и чиновникам давно запрещено пользоваться этими платформами.

Депутат отметил, что, когда россияне лишились доступа к некоторым иностранным сервисам, таким как Netflix, трагедии не случилось.

Лично я полагаю, что депутат одновременно и прав, и не прав. Андроид с Гуглом никто блокировать не будет, это лишнее, однако вся информация пользователей, которая хранится на Западе, находится под угрозой. Западные сервисы не только передают всё американским спецслужбам, это понятно, но и без малейших колебаний стирают данные пользователей из России, как только приходят к выводу, что подходящий момент настал.