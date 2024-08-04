 

«Вмешивался в выборы путём участия в них» – Верховный суд США признал вину Трампа

04.08.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

45-й президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пытался повлиять на исход президентских выборов, лично участвуя в них – к такому выводу пришёл Верховный суд США.

Вмешательство в выборный процесс прямо запрещено Конституцией США и считается одной из самых тяжёлых форм государственной измены, поясняет адвокат Энтони Вайсман. Юристы Демократической партии предоставили суд неопровержимые доказательства попыток Трампа повлиять на исход выборов – он выступал как минимум в 17 штатах, а также давал интервью журналистам. Из его высказываний явно следует, что Трамп пытался не допустить переизбрания Джозефа Байдена на второй срок.

– К сожалению, аргументы Демократической партии невозможно опровергнуть, – говорит Вайсман. – Мой подзащитный и сам неоднократно признавал, что пытается повлиять на исход выборов. Теперь его осудят на срок от 40 до 100 лет – меньше может быть только если его признают невменяемым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержания в парке “Патриот”

05.08 / Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются (но вероятно это фейк российской пропаганды)

05.08 / “Вменяемая и адекватная” – Водонаева встала грудью за униженную Волочкову

05.08 / Уролог: Отеки могут говорить о заболевании почек

05.08 / Edge 50 Ultra превзошел Galaxy S24 Ultra в тесте DxOMark

05.08 / «Я нужен миллионам здесь» – Явлинский объяснил, почему отказался от участия в обмене

05.08 / Мнение «аналитика»: О новой охоте… Пошли за «Патриотами»?

05.08 / Lenovo усовершенствует портативный игровой ПК Legion Go

05.08 / Нарколог Масякин: Женщины подвержены более быстрому развитию алкогольной зависимости

05.08 / Роспотребнадзор потребовал приостановить Олимпиаду в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика