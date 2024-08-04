«Вмешивался в выборы путём участия в них» – Верховный суд США признал вину Трампа

45-й президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пытался повлиять на исход президентских выборов, лично участвуя в них – к такому выводу пришёл Верховный суд США.

Вмешательство в выборный процесс прямо запрещено Конституцией США и считается одной из самых тяжёлых форм государственной измены, поясняет адвокат Энтони Вайсман. Юристы Демократической партии предоставили суд неопровержимые доказательства попыток Трампа повлиять на исход выборов – он выступал как минимум в 17 штатах, а также давал интервью журналистам. Из его высказываний явно следует, что Трамп пытался не допустить переизбрания Джозефа Байдена на второй срок.

– К сожалению, аргументы Демократической партии невозможно опровергнуть, – говорит Вайсман. – Мой подзащитный и сам неоднократно признавал, что пытается повлиять на исход выборов. Теперь его осудят на срок от 40 до 100 лет – меньше может быть только если его признают невменяемым.

—