 

Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08.2024, 19:10, Разное
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Инновационный стартап Йомиили представил уникальное изобретение, которое позволит вам принять душ или вымыть голову в любом месте, не используя традиционную воду и не вытираясь полотенцем. Создатели этого устройства утверждают, что оно является первой в мире портативной душевой и сушильной системой в одном.

Весом всего в 4 кг, Йомиили внешне напоминает мини-пылесос, но это гораздо более продвинутое устройство. Оно распыляет воду в виде мельчайшего тумана, а затем втягивает его обратно, что обеспечивает быстрое высыхание кожи и волос за считанные секунды. Разработчики уверяют, что Йомиили экономит до 90% воды по сравнению с обычным душем.

Использованная вода собирается в специальном отсеке, оставаясь отдельной от резервуара с чистой водой, объем которого составляет 3 литра. Йомиили также оснащен сменными насадками для различных целей. По словам создателей, устройство может эффективно мыть домашних животных и длинные волосы человека всего за одну минуту.

Йомиили работает от аккумулятора, обеспечивая час непрерывного использования. Полное мытье тела займет пару минут, столько же времени потребуется на мытье волос. На данный момент Йомиили активно собирает средства на краудфандинговой платформе и собрал более чем в 50 раз больше заявленной суммы. Базовая модель сейчас доступна за 249 долларов США, что на 56% ниже цены, которая будет установлена после выхода устройства на рынок. Йомиили будет доставлен по всему миру. Дополнительные аксессуары можно приобрести отдельно. На устройство предоставляется двухлетняя гарантия.


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