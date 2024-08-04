 

Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08.2024, 19:10, Разное
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Tecno Camon 30S Pro вошел в историю как первый в линейке компании смартфон с беспроводной зарядкой. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 15 Вт.

Мощная камера новинки стала ее отличительной чертой. Основная камера на 50 Мп с датчиком Sony IMX896 и оптической стабилизацией позволяет снимать в разрешении 100 Мп. Благодаря передовым алгоритмам снимки отличаются превосходным качеством и детализацией. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп.

Экран устройства по технологии AMOLED размером 6,8 дюйма отличается изогнутыми краями. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и достигает яркости до 1300 нит. Звучание обеспечивают двойные стереодинамики Dolby Atmos.

Camon 30S Pro совместим как с беспроводной зарядкой мощностью 20 Вт, так и с быстрой проводной зарядкой на 45 Вт. Благодаря аккумулятору на 5000 мАч устройство заряжается полностью всего за 55 минут.

За производительность отвечает чипсет MediaTek G100 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Уникальность Camon 30S Pro подчеркивает его эксклюзивный чехол из экокожи цвета “Жемчужное золото”, изготовленный из кофейной гущи. Информация о цене и дате выхода новинки в РФ на данный момент отсутствует.


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