Мнение: Феномен Медведева

“Если какой тугодум до сих пор еще не понял, пойдет ли Медведев на новый 6-летний срок, события последних дней должны были бы рассеять последние сомнения. Естественно, нет! Каким бы тупым ни был наш нановеликан, он все ж должен бы понимать: поведение во время такого катаклизма, как нынешний “огненный вал” – его последний шанс заявить о себе перед основной массой россиян.

Вместо этого мы видим, что “борется” с пожарами исключительно Путин: он весь вечер и все дни на арене, то бишь на экране, он мечется по стране, обещает погорельцам златые горы, “дает разгон” чиновникам и вообще, едва ли не бросается в пекло с брандспойтом. Насколько вся эта пиар-активность председателя правительства реально ПОЛЕЗНА – вопрос спорный, но это уже ДРУГОЙ вопрос.

Во всяком случае, именно на фоне активности Путина (совершенно оправданной с политической точки зрения) Медведев являет наиболее разительный контраст. Он не делает практически ничего – что, безусловно, означает его полную смерть как перспективного политика…

Хотя – а жил ли он как политик?

С этой точки зрения, как ни крути, но нельзя не восхититься Владимиром Владимировичем. Все, ведь абсолютно все – и друзья, и враги, и поклонники, и ненавистники – все в 2007 году были абсолютно уверены, что такого человека, как Дмитрий Анатольевич Медведев, человека ВООБЩЕ БЕЗ АМБИЦИЙ, Путин найти не сможет. Просто потому, что такого не существует в природе.

Однако Путин пошел наперекор всем – и нате! Он-таки его нашел!

Вспомним 2007й. Главный вопрос, который волнует весь политбомонд – пойдет Путин на третий срок или нет. Одни с горечью, другие с воодушевлением сходились на одном – пойдет! Лишь отдельные безумные головы выдвигали гипотезу – мол, а не может ли ВВП выдвинуть этакую “прокладку”, “временного преемника”, пересидеть 4 годика, дабы соблюсти формальности? Но на фантазеров шикали, и они замолкали, пристыженные, сами не понимая, как они могли ляпнуть такую несуразицу.

Ведь всякий понимал, что пост Президента РФ – это ТАКОЙ пост, который разбудит амбиции и в каракатице. Практически ничем не ограниченная власть, огромные полномочия, 140-миллионная страна у ног! Что хочешь, то и делай: премьера – одним щелчком, парламент – одним пинком, губернаторов – вообще как щенят, в одном корыте! Сегодня возвысил – завтра посадил в тюрьму, и никто тебе не указ! Наоборот – это ты всем Указ!

Какой же дурак отдаст “подержать” шапку Мономаха?!

То есть вроде ежу было понятно: посади в это кресло смиренного инока – он назавтра же, того и гляди, выйдет на площадь Наполеоном, прикажет отливать свой профиль в бронзе. И ведь кинутся отливать! Какая тут может быть “прокладка”?! Спасибо Борису Николаичу, придумал Конституцию – монархи обзавидовались…

Даже хитрый, как шакал Табаки, Павловский – и тот не видел никакого выхода; третий срок, говорил – и никаких гвоздей! Не вели казнить, типа, вели слово молвить!

А любимчик алкоголика Буша Пути-Пут взял – да и вынул из рукава Медведа! Все и охренели… А потом оппозиционеры возрадовались: мол – сейчас-сейчас! Сейчас “волшебное кресло” начнет свою работу! Сейчас мы увидим волшебное преображение скромняги ДАМа! Не может же быть, чтоб человек оказался СОВСЕМ никакой?!

Некоторые и до сих пор ждут. Но это уже чисто из упрямства. На самом деле давно понятно – Путин опять оказался прав, а мы не правы. “Волшебное кресло” на Медведа не действует. Его вполне устраивает роль прокладки. Похоже, он вообще ни на минуту и не выходил из-под контроля…

Вот они где, настоящие чудеса. Как такое вообще могло быть? Почему, оказавшись перед соблазном почти безграничной власти, человек даже не пытается (!) взять управление на себя?!

Может быть, ему что-то такое посулили? Типа, за верность и преданность? Зная, что президент РФ, вообще-то, может просто ВЗЯТЬ практически что угодно, во всяком случае, в пределах РФ (многомиллиардный ЮКОС – это пример, но совсем не предел) – в “посулы” верится как-то с трудом. Да, такая вот у нас довольно своеобразная система государственной власти; а что тут поделаешь?

Но если не посулы – тогда что? Нежная дружба? Да вроде никто никогда не говорил, что ДАМ и ВВП были такими уж близкими друзьями…

А что же – угроза жизни? Прямо вот так, брутально? А где ж убийцы-то прячутся – прямо вот в Кремле? Нет, ну это какая-то мелодрама…

Остается предположить, что ДАМ – это просто такой уникальный психологический тип. На Руси такие бывали – они назывались “блаженные”. Правда, непонятно, как мог блаженный добраться до поста Председателя Совета директоров “Газпрома”…

Словом, сплошные загадки. Одно безусловно: как ни крути, а КГБ научило Путина разбираться в людях. Найти такого уникума, как Медвед – это дорогого стоит. Браво!” (2010)

Пресловутая “рокировка” между Путиным и Медеведевым, когда последний безропотно сдал Пути-Путу шапку Мономаха, которую ему “дали подержать”, произошла через год с лишним после публикации данного поста, в сентябре 2011 года – и вызвала шок у всех “людей доброй воли”. “Как же так?! Как он мог?! Зачем??” – орали и рыдали еще годы спустя. И удивлению не было предела.

Я, как видите, считал это неизбежным и единственно возможным вариантом всегда, поэтому “рокировка” меня нисколько не удивила. Но вообще забавно прочитать, как смотрелся Медвед на пике своей славы и своего “могущества”. Виделся ли он таким же безвольным и никчемным клоуном Петрушкой?

Конечно, да. Но не для всех.