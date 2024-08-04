 

Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08.2024, 17:55, Разное
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О Венесуэле, которую они потеряли.

Кубинская журналистка Надиа Диас раскрывает неизвестные подробности биографии только что проигравшего выборы кандидата в президенты Венесуэлы от ультраправой оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

Оказывается, в начале 80-х он являлся вторым советником посольства Венесуэлы в Сальвадоре, когда там шла гражданская война. И вместе с послом Леопольдо Кастильо, известным по прозвищу El Mata Curas (“Убийца священников”), он работал над осуществлением "Плана Кондор", заключавшемся в уничтожении левых оппозиционеров по всему региону. Главными агентами смерти в Сальвадоре были именно венесуэльский посол Кастильо и его советник Эдмундо Гонсалес.

В рассекреченных документах ЦРУ в феврале 2009 года Кастильо упоминается как один из ответственных за работу спецслужб, которые координировали, финансировали и отдавали приказы о проведении операции "Центавр" – плана сальвадорской армии и "эскадронов смерти" по физической ликвидации представителей религиозных общин, искавших мирное решение конфликта путем переговоров. За годы, когда посольством руководили Кастильо и Гонсалес, сальвадорская армия и "эскадроны смерти" убили 13 194 мирных жителя, среди которых – архиепископ Оскар Арнульфо Ромеро, четыре монахини конгрегации Мэрикнолл, священники Рафаэль Паласиос, Алирио Масиас, Франсиско Косме, Хесус Касерес и Мануэль Рейес.

И уже перестав являться дипломатом, он все еще работал советником в разведывательных структурах, когда 16 ноября 1989 года нанятыми армией киллерами были убиты шесть иезуитов и две их сотрудницы.

(c) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky – цинк

Собственно поэтму население Венесуэлы и поддерживает Мадуро, потому что понимает, что при всех проблемах чавистов, те, кто хотят прийти вместо них, много хуже.

Источник: Colonel Cassad


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