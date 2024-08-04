 

“Есть шанс”: Иван Ургант вернется на ТВ только при одном условии

04.08.2024, 17:40, Новости дня
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После возвращения развлекательного контента на Первый канал зрители с нетерпением ждали новых выпусков передачи “Вечерний Ургант”. Однако Иван Ургант так и не появился на телевидении. Из-за этого многие стали уверены в том, что отмена шоу была во многом связана с позицией ведущего по насущным для страны вопросам.

При этом ни о каких официальных заявлениях об увольнении Урганта с Первого канала не было и речи. Значит, Иван все-таки может вернуться к съемкам передачи. Как недавно отметила актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, шоумен может вернуться к работе на ТВ при одном условии.

Как отметила парламентарий, по сей день Иван Ургант хранит молчание и не демонстрирует поддержку тех, кто находится в зоне специальной военной операции. Мол, ничто больше не способно телеведущему вернуть возможность возращения в медиапространство.

“Это и есть его шанс, на мой взгляд”, – заявила Драпеко.

Ранее Иван Ургант рассказал об отмене его выступления на благотворительном фестивале в Санкт-Петербурге. Телеведущий пожаловался, что случившееся не зависело ни от него, ни от организаторов мероприятия. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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