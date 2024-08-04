 

«Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08.2024, 17:33, Разное
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Международно признанный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видеоролик с призывом к венесуэльцам прекратить протесты и разойтись по домам.

Политик напомнил, что Николас Мадуро уже в 2018-м году перестал быть легитимным главой государства и утратил любую власть.

Гуайдо, на которого в Венесуэле выдан ордер на арест, заявил, что пока не может вернуться на родину, поскольку вынужден продолжить длящийся уже год государственный визит в США. Также в планах главы государства полететь в Вильнюс для заключения со Светланой Тихановской выгодного соглашения о торговле венесуэльской нефтью и белорусским калием.

– Своей победы мы добились уже в 2018-м. Мадуро может сколько угодно устраивать это шапито, эти «выборы», на которое придут 10% населения, но глобально это ситуацию не изменит: он политический труп, он нелегитимен. Я уже отдал приказ вооруженным силам вернуться в казармы и завтра на улицы Каракаса вернутся мир и спокойствие, – заявил политик в видеообращении.

Гуайдо добавил, что оппозиционный лидер Эдмундо Гонсалес, который претендует на победу, «нелегитимен и вреден для общего дела». Он обвинил его в «соучастии в мадуровском цирке» и пригрозил привлечением к ответственности после восстановления «тотальной законности».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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