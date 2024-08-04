Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

По окончании 25-дневной забастовки сотрудники Samsung Electronics вернутся к работе в понедельник, 5 августа. Инициированная профсоюзом акция была связана с противоречиями по поводу увеличения заработной платы.

Профсоюз National Samsung Electronics, представляющий около 24% сотрудников компании, объявил о своем решении в четверг вечером. Забастовка обошлась членам профсоюза дорого, и NSEU намерен изменить стратегию, чтобы сохранить давление на руководство и снизить финансовую нагрузку.

Профсоюз настаивает на повышении заработной платы на 5,6%, в то время как руководство предлагает 5,1%, а также на добавлении 2 миллионов баллов на внутреннюю торговую платформу компании. Забастовка, начавшаяся 8 июля, стала первой в истории Samsung Electronics.

Интенсивные переговоры, проводившиеся с 29 по 31 июля, не привели к соглашению. Несмотря на опасения по поводу возможных сбоев в производстве чипов, Samsung Electronics не пояснила о каких-либо сбоях в финансовом отчете от 31 июля.