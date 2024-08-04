Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

1. Россия испытывает серьёзные проблемы со сжижением газа, у нас всё ещё отсутствуют многие нужные технологии. Однако отрасль быстро развивается, так что уже в среднесрочной перспективе можно твёрдо надеяться на расшивку всех узких мест. На заглавной картинке – вторая линия завода «Арктик СПГ 2», которую буксируют из Мурманска на Гыданский полуостров в ЯНАО, на противоположный от Ямала берег Обской губы. С помощью сооружения размером с десятиэтажный дом-корабль (хе-хе) компания Новатэк будет производить сжиженный природный газ (ссылка). Западные санкции, целевым образом направленные против «Арктик СПГ 2», смогли задержать развитие проекта, но не остановить его.



Европа тем временем продолжает страдать: Россия почти догнала США по поставкам СПГ (сжиженного природного газа) в Евросоюз. Это связано как с нашими успехами по добыче СПГ, так и с цинизмом американцев, которые предпочли продавать свой СПГ в Азию и Африку, как только на альтернативных рынках достаточно выросли цены (ссылка):

Европа не в состоянии избавиться от зависимости от российского СПГ. В июле Россия была близка к тому, чтобы стать крупнейшим поставщиком СПГ в регионе после того, как объемы поставок из США сократились на фоне нарушения работы экспортных терминалов из-за урагана и роста цен в Азии. Разрыв в поставках в Западную Европу сегодня самый маленький с конца 2021 года.

Хотя ЕС усложняет для России транспортировку СПГ по всему миру, блок не стал полностью запрещать импорт. Продажи основным потребителям – Испании и Франции – даже выросли с начала СВО.

Сокращение поставок в США также свидетельствует об опасности слишком сильной зависимости от трансатлантического экспорта. Эти грузы, как правило, не имеют ограничений по месту назначения, а значит, торговые потоки могут быстро измениться, когда цены и спрос вырастут за пределами Европы. Что сейчас и происходит.

По предварительным данным, в июле общий объем импорта СПГ в Северо-Западную Европу сократился почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт из США в Европу упал после того, как завод Freeport LNG в Техасе приостановило загрузку более чем на две недели из-за урагана “Берилл”. Египет также стал одним из покупателей, поскольку страна борется с нехваткой энергии, что еще больше усиливает глобальную конкуренцию.

К тому же этим летом трейдеры неизменно отдают предпочтение азиатскому рынку перед европейским.

Премия составляет около $5 млн «за груз», что более чем достаточно для компенсации расходов на фрахт, пишут эксперты Wideangle Energy. В результате поставки из США в Азию в этом месяце подскочили до самого высокого уровня с 2021 года, согласно данным отслеживания судов.

2. Дисконты на российскую нефть, которые российские компании вынуждены были в 2022 году предоставить покупателям из-за западных санкций, существенно снизились в Европе, дошли до незначительного уровня в Индии и почти обнулились в Китае (ссылка):



Дисконт российской нефти Urals в Китае снизился до $0,44 за баррель.

Цены на нефть Urals FOB в первой половине июля находились в диапазоне $73,9-74,5 за баррель по сравнению с $67,5-67,7 бар по итогам всего июня, при этом дисконты к эталонной котировке North Sea Dated (корзина из североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll) снизились более чем на $1,5 за баррель и составляют $13,05-13,7 за баррель по сравнению с $14,7-14,9 за баррель в июне, следует из данных Argus.

Стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в первой половине июля выросла до $84 за баррель по сравнению с $78,6 за баррель в июне, а дисконт к NSD чуть снизился – с $3,8 до $3,58 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти – ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, – выросла до $80,1 в июле против $76,5 в июне, а дисконт снизился с $5,47 до $5/барр.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, по итогам первой половины июля цена Urals в китайской провинции Shandong оценивается в $83,9/барр. по сравнению с $79,8/барр. в июне, а дисконт к ICE Brent составляет $0,44 по сравнению с $1,79/барр. в июне.

3. Мы находимся в стратегически выигрышном положении: углеводородов на планете мало, но энергия нужна всем. Так как некоторые покупатели пытаются воротить рыло и требовать скидок, мы расширяем географию поставок, чтобы создать конкуренцию среди желающих купить нашу нефть (ссылка 1, ссылка 2):

Индонезийская государственная нефтеперерабатывающая компания Pertamina добавила российские сорта нефти в свои тендерные списки для покупки сентябрьских объемов.

По данным LSEG, в последний раз Pertamina закупала нефть сортов ESPO Blend и Sokol в России более 10 лет назад.

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Россия начала поставки нефтепродуктов в Боливию

Москва начала поставки нефти и нефтепродуктов в Ла-Пас, помогая решить проблему нехватки топлива в Боливии и расширяя свое присутствие в Латинской Америке, свидетельствуют данные трейдеров и статистика судоходства.

После вступления в силу полного эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов в феврале 2023 года Бразилия стала одним из крупнейших импортеров российского топлива. Россия также увеличила экспорт в Венесуэлу, Ямайку и Кубу.