Полиция Великобритании примет «максимально жёсткие» меры против участников антимигрантских протестов

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Вспыхнувшие по всей Великобритании после убийства детей в городе Саутпорт протесты переросли в массовые беспорядки с поджогами и нападениями на полицейских, передаёт Sky News. На этом фоне правительство страны разрешило полиции принимать «максимально жёсткие меры» в отношении протестующих ультраправых.



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Более 90 человек были арестованы после того, как в городах по всей Великобритании протесты против наплыва нелегальных мигрантов переросли в массовые беспорядки, пишет Sky News.

В ходе беспорядков протестующие нападали на полицейских, забрасывая их камнями, бутылками и петардами, поджигали автомобили и полицейские участки, устраивали погромы в магазинах. Кроме того, в целом ряде городов произошли стычки между правыми активистами и участниками ответных демонстраций против расизма, организованных левыми политическими силами.

На этом фоне министр внутренних дел королевства Иветт Купер заявила, что полиция получила право принимать «максимально жёсткие меры» в отношении протестующих ультраправых. Полную поддержку со стороны правительства выразил и премьер-министр Кир Стармер, призвав правоохранительные органы принять «все необходимые меры для обеспечения безопасности на наших улицах».

«Право на свободу выражения мнений и массовые беспорядки, которые мы наблюдаем, — это две совершенно разные вещи», — заявил Стармер.

Как напоминает Sky News, протесты начались после того, как в Саутпорте 17-летний подросток Аксель Рудакубана напал с ножом на детей в танцевальной студии. Погибли три ребенка, ещё около десятка человек получили ранения. В социальных сетях напавшему на детей этническому руандийцу ошибочно приписывали связь с исламизмом, на фоне чего в Саутпорте вспыхнули протесты, затем распространившиеся по всей стране.