 

Полиция Великобритании примет «максимально жёсткие» меры против участников антимигрантских протестов

04.08.2024, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вспыхнувшие по всей Великобритании после убийства детей в городе Саутпорт протесты переросли в массовые беспорядки с поджогами и нападениями на полицейских, передаёт Sky News. На этом фоне правительство страны разрешило полиции принимать «максимально жёсткие меры» в отношении протестующих ультраправых.


X

Более 90 человек были арестованы после того, как в городах по всей Великобритании протесты против наплыва нелегальных мигрантов переросли в массовые беспорядки, пишет Sky News.

В ходе беспорядков протестующие нападали на полицейских, забрасывая их камнями, бутылками и петардами, поджигали автомобили и полицейские участки, устраивали погромы в магазинах. Кроме того, в целом ряде городов произошли стычки между правыми активистами и участниками ответных демонстраций против расизма, организованных левыми политическими силами.

На этом фоне министр внутренних дел королевства Иветт Купер заявила, что полиция получила право принимать «максимально жёсткие меры» в отношении протестующих ультраправых. Полную поддержку со стороны правительства выразил и премьер-министр Кир Стармер, призвав правоохранительные органы принять «все необходимые меры для обеспечения безопасности на наших улицах».

«Право на свободу выражения мнений и массовые беспорядки, которые мы наблюдаем, — это две совершенно разные вещи», — заявил Стармер.

Как напоминает Sky News, протесты начались после того, как в Саутпорте 17-летний подросток Аксель Рудакубана напал с ножом на детей в танцевальной студии. Погибли три ребенка, ещё около десятка человек получили ранения. В социальных сетях напавшему на детей этническому руандийцу ошибочно приписывали связь с исламизмом, на фоне чего в Саутпорте вспыхнули протесты, затем распространившиеся по всей стране.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / “Плевать хотела”: “переобувшаяся” Бородина оправдалась за личную жизнь напоказ

04.08 / “Есть шанс”: Иван Ургант вернется на ТВ только при одном условии

04.08 / Джей Ди Вэнс не боится критиковать внешнюю политику США — в Вашингтоне за такое ненавидят

04.08 / Трамп (якобы) поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключёнными

04.08 / Генерал Кин – Америка не та, что прежде, а враги не дремлют

04.08 / Американский генерал – при Байдене США не готовы противостоять России и Китаю

04.08 / Французский полковник – корабли на Кубе говорят о возвращении России в качестве соперника США

04.08 / Как ортодонтия может помочь при хронической усталости и недосыпе

03.08 / “Бог поможет”: Лепс отказался давать деньги обратившемуся к нему Кушанашвили

03.08 / «Ради Байдена» — FAZ указывает, что именно доверительные отношения Шольца с американским президентом сделали обмен возможным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика