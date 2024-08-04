Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

Известные аналитики подтверждают, что серия iPhone 17, ожидаемая в 2025 году, получит улучшенную 24-мегапиксельную фронтальную камеру. По данным Джеффа Пу и Минг-Чи Куо, камера будет иметь шестикомпонентный пластиковый объектив.

Это значительный шаг вперед по сравнению с 12-мегапиксельной камерой с пятикомпонентным объективом на iPhone 15. Улучшения повысят качество изображения и позволят делать фотографии с более высоким разрешением, что обеспечит большую гибкость при редактировании.

Ожидается, что все четыре модели iPhone 17 — Slim, Pro и Pro Max — будут оснащены новой камерой. Ее презентация запланирована на сентябрь 2025 года. Это знаменует собой значительное обновление в системе фронтальных камер Apple, которое улучшит качество селфи и видеозвонков.