Мнение: Россия вахтовым методом



Вилла на озере Комо

Интересное следствие формулы «Русским не нравится жить в России» – что люди вообще в целом по России живут как на вахте. Есть ведь такая форма работы, кстати, популярная в РФ – «вахта»: люди нанимаются в какой-то далекий, чаще всего северный край, скажем, на несколько месяцев, живут там в так называемых «вахтовых поселках», в жутких условиях выполняют какую-то реально тяжелую работу – и знают, что через определенный срок всё это кончится, и они вернутся к себе домой, и забудут «вахтовый поселок», как кошмарный сон. В старые времена у русских крестьян это еще называлось «отходничество».

Так вот, по многочисленным отзывам, все эти «вахтовые поселки» почти всегда страдают каким-то неуютом, безликостью. Потому что в них никто не вкладывает душу. Там всё типовое, минимум удобств, минимум каких-то изысков. А зачем? Ведь там все – временно, там никто не собирается задерживаться надолго, наоборот – все считают дни, сколько осталось, чтобы сорваться из «гиблого места». Соответственно, и отношение у «вахтовиков» к своим поселкам – сугубо потребительское…

Однако представим себе целую нацию, которая живет там, где ей не нравится – не нравится на глубинном, нутряном уровне. В этом ведь случае получается, что она ВСЯ живет как бы «на вахте»! Типа да – мы-то, конечно, пока здесь, деваться некуда – «вахту» надо отработать; но ПОТОМ-то мы, конечно, уедем отсюда! Или (тут пауза) наши-то дети уж точно!

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То, о чем действительно стоит задуматься!