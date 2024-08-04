 

Мнение: Россия вахтовым методом

04.08.2024, 15:35, Разное
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Вилла на озере Комо

Интересное следствие формулы «Русским не нравится жить в России» – что люди вообще в целом по России живут как на вахте. Есть ведь такая форма работы, кстати, популярная в РФ – «вахта»: люди нанимаются в какой-то далекий, чаще всего северный край, скажем, на несколько месяцев, живут там в так называемых «вахтовых поселках», в жутких условиях выполняют какую-то реально тяжелую работу – и знают, что через определенный срок всё это кончится, и они вернутся к себе домой, и забудут «вахтовый поселок», как кошмарный сон. В старые времена у русских крестьян это еще называлось «отходничество».

Так вот, по многочисленным отзывам, все эти «вахтовые поселки» почти всегда страдают каким-то неуютом, безликостью. Потому что в них никто не вкладывает душу. Там всё типовое, минимум удобств, минимум каких-то изысков. А зачем? Ведь там все – временно, там никто не собирается задерживаться надолго, наоборот – все считают дни, сколько осталось, чтобы сорваться из «гиблого места». Соответственно, и отношение у «вахтовиков» к своим поселкам – сугубо потребительское…

Однако представим себе целую нацию, которая живет там, где ей не нравится – не нравится на глубинном, нутряном уровне. В этом ведь случае получается, что она ВСЯ живет как бы «на вахте»! Типа да – мы-то, конечно, пока здесь, деваться некуда – «вахту» надо отработать; но ПОТОМ-то мы, конечно, уедем отсюда! Или (тут пауза) наши-то дети уж точно!

Достаточно посмотреть на подавляющую часть российских городов… Горькое размышление на тему отношения к России у самих россиян – как всегда, на Вашем любимом Бусти Сапожника! Переходом по ссылке https://boosty.to/sapojnik

То, о чем действительно стоит задуматься!

Источник: Размышления вольного социолога


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