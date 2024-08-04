Россияне, открывшие депозит от 18 процентов годовых, предстанут перед судом за расхищение государственных средств

Минюст дал разъяснения судам и следственным органам о том, как следует квалифицировать открытие гражданами депозита со ставкой 18 процентов годовых и выше в условиях специальной военной операции.

Те россияне, которые решили таким образом нажиться на непростом положении государства, будут отвечать перед законом наравне с другими расхитителями бюджета.

Согласно действующему законодательству, за расхищение государственных средств может грозить от 3 до 10 лет тюрьмы – в зависимости от размера нанесённого государству ущерба, а также штраф в удвоенном размере той суммы, которую удалось получить незаконным образом. Однако Минюст предложил и ряд послаблений будущим экономическим преступникам: так, ущербом будут считаться только выплаченные проценты, а не полная сумма, которую зачислили на депозит при открытии.

Серьёзные тюремные сроки начинаются только от размера вклада более 20 тысяч рублей, мелкие же нарушители отделаются штрафом. По мнению контролирующих органов, такое разъяснение поубавит число россиян, наживающихся на экономических проблемах своей страны.

– С точки зрения закона нет разницы, украли ли вы принадлежащий государству степлер из какого-нибудь госоргана или открыли депозит под неадекватно высокий процент, – поясняет младший советник ведомства Роман Чередниченко. – И то, и другое – прямое нанесение экономического вреда государству. За это будем сурово наказывать. У нас, знаете ли, даже генеральские головы сейчас летят из-за экономических преступлений. А уж мелкие жулики, открывшие депозит в том или ином банке, уж точно не смогут рассчитывать на снисхождение. Время у нас тяжёлое, спецоперационное. Прошу отнестись с пониманием.

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