 

“Такое издевательство” – народ пристыдил переделанную Семенович за несуразность

04.08.2024, 14:15, Разное
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В настоящий момент Анна Семенович вместе с новым возлюбленным проводит время в Турции, откуда выкладывает множество кадров в популярную социальную сеть. Поклонники внимательно рассматривают фотографии и видеозаписи знаменитости, поэтому мимо них не проходит ни одна деталь.

В частности, недавно Анна опубликовала снимок, на котором позирует возле некоего ограждения на побережье. Подписчики увидели, что часть ограждения искажена из-за манипуляций со снимков. Они пришли к выводу, что певица, желая сделать фигуру стройнее, не обратила внимание на искривившиеся предметы рядом. Все это выглядит, по мнению поклонников, несуразно.

“Это такое издевательство над фотошопом”, “Вы стали неестественно худой”, “Зачем фотошопить, и при этом так убого?”, – пристыдила публика переделанную в фоторедакторе артистку.

Публикация просуществовала недолго. Вскоре Анна Семенович удалила неудачную фотографию, вероятно, признав свою ошибку.

Ранее Анна Семенович призналась в “звездной болезни”. Артистка вспомнила период своей жизни, когда она считала свою персону важнее других. Слова экс-солистки группы “Блестящие” приводили “Дни.ру”.


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