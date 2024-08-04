Доход для семейной ипотеки составляет около 32 тысяч рублей

Эксперты подчеркивают: при оценке потенциальных заемщиков банки учитывают, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке не превышал 70% подтвержденного дохода.

При этом требования к доходу наиболее высоки в Москве, где для приобретения квартиры площадью 35 кв. м по семейной ипотеке необходим доход в размере 69 тыс. рублей. Далее следуют Санкт-Петербург (49 тыс. рублей) и Нижний Новгород (46 тыс. рублей).

Ранее стало известно о снижении спроса на жилье в новостройках в июле, однако аналитики прогнозируют рост цен на них в дальнейшем.