 

Доход для семейной ипотеки составляет около 32 тысяч рублей

04.08.2024, 14:00, Разное
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Эксперты подчеркивают: при оценке потенциальных заемщиков банки учитывают, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке не превышал 70% подтвержденного дохода.

При этом требования к доходу наиболее высоки в Москве, где для приобретения квартиры площадью 35 кв. м по семейной ипотеке необходим доход в размере 69 тыс. рублей. Далее следуют Санкт-Петербург (49 тыс. рублей) и Нижний Новгород (46 тыс. рублей).

Ранее стало известно о снижении спроса на жилье в новостройках в июле, однако аналитики прогнозируют рост цен на них в дальнейшем.


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