«Признайтесь! Вы разве не били жену?» – Губерниев заступился за боксёров-трансгендеров

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в популярной соцсети заступился за представительницу Алжира в боксёрском турнире Иман Хелиф и её тайваньскую коллегу Линь Юйтин, проваливших гендерный тест, но продолжающих выступления в женских соревнованиях.

Журналист признал, что обе спортсменки – трансгендеры, и могли за счёт этого получить физическое преимущество, но отказался считать это мошенничеством.

– Опять путриоты тут в телеграмчиках негодуют. Вы «Домострой» наш скрепный читали? Там чётко сказано: бьёт – значит любит. Признайтесь! Вы разве не били жену? Не били – значит или изменяете, или брак ваш по расчёту, – заключил Губерниев. – Да и вообще плохой танцорше всегда что-то мечтает. А то вышла эта итальянка и говорит, как ей больно. Это ведь бокс, а не балет, хотя и там бывает больно. Мне однажды балерина со всей дури врезала, и не по голове.

Также комментатор призвал поддерживать алжирского и тайваньского боксёров и пообещал по случаю их победы на Олимпиаде спеть гимны этих государств.

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