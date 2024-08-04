Трамп (якобы) поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключёнными

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Экс-президент США Дональд Трамп признал, что президент РФ Владимир Путин совершил «великолепную сделку» в отношении обмена заключёнными и «оказался умнее» американского правительства. Более того, Трамп раскритиковал Вашингтон за то, что для США этот обмен стал «ужасным» решением и «создал плохой прецедент», пишет The Washington Post.



АР

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина со сделкой по обмену заключёнными, которая произошла на этой неделе, заявив, что российский лидер «оказался умнее» американских чиновников. Такое заявление Трамп сделал во время выступления перед своими сторонниками в Атланте, штат Джорджия.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил ещё одну великолепную сделку», — приводит слова республиканца The Washington Post.

При этом, по мнению Трампа, для Америки эта сделка оказалась совершенно невыгодной. Бывший глава Белого дома раскритиковал правительство США и американских чиновников, которые были ответственны за обмен, отметив, что Вашингтон постоянно «заключает ужасные, просто ужасные сделки». «Здорово, что мы их вернули, но это создаёт плохой прецедент», — подчеркнул Трамп.