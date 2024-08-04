Финансист Беляев объяснил плюсы контролируемого госдолга для РФ

Финансовый эксперт Михаил Беляев подчеркивает, что РФ обладает значительными ресурсами в виде низкого госдолга, которые можно задействовать для развития экономики.

Госдолг, по словам Беляева, является распространенным финансовым инструментом, позволяющим привлекать дополнительные средства в том случае, если их использование осуществляется разумно и продуманно. “Это дает возможность для пополнения бюджета и стимулирования экономики”, – поясняет он.

В качестве примера Беляев приводит опыт США и Японии, где госдолг превышает или даже равен ВВП. Однако при стабильной экономике такие объемы задолженности не вызывают опасений. Эксперт отмечает, что в начале года госдолг США превышал 34 триллиона долларов, а к концу июля 2024 года достиг 35 триллионов долларов. Прогнозируется, что к 2034 году он составит более 122% от ВВП страны.