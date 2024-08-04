«С классической системой питания» – АВТОВАЗ сертифицировал карбюраторную версию «Гранты»

АО «АВТОВАЗ» оформило одобрение типа транспортного средства на карбюраторную версию модели LADA Granta – об этом свидетельствует обновление в базе ОТТС от 31 июля.

Новый седан получил индекс 21909 – он оснащён двигателем 1,6 л, пятиступенчатой МКПП и «классической системой питания».

Производство «классической системы питания» сейчас осваивает Димитровградский автоагрегатный завод. До этого её называли «эко-впрыском», подразумевая, что в ней нет вредных для экологии электронных компонентов. Инсайдеры утверждают, что фактически это карбюраторы, выпускавшиеся на ДААЗ до 2016 года по лицензии итальянской фирмы Solex.

– Лицензия на этот агрегат была получена в 1982 году в рамках подготовки производства ВАЗ-2108 и истекла ещё в 2002 году, однако истекли и сроки возможной подачи претензий от правообладателя, – пояснили в ленте Avtograd news. – Это надёжная, классическая конструкция, а главное – для её производства есть всё необходимое оборудование, есть вся оснастка. Монтаж и пусконаладка линии идут с июля, процесс завершится ориентировочно осенью, а первые товарные Гранты с карбюратором соберут до конца года.

Новый автомобиль будет иметь эко-класс «Евро-0», который вновь был легализован в России постановлением правительства №855 от 12 мая 2022 года. Выезд на таких машинах за границу, в особенности в страны ЕС, может быть осложнён, однако их покупка и эксплуатация внутри страны не вызовут никаких проблем. Стоимость карбюраторной «Гранты», по словам источников, уложится в 1,6 млн рублей – то есть, новая модификация будет не дороже, чем ещё оставшиеся у дилеров старые инжекторные машины.

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