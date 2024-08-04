Мнение: Иностранцы восхищаются шутками Путина

На медленном Ютубе давно уже лежит подборка шуток Путина, переведённых на английский язык (видео). И вот что забавно: никто в комментариях не называет нашего президента «военным преступником», как премьер Эстонии Кая Каллас, никто не повторяет прочие тезисы американской пропаганды. Так как видео старое, ботам оно неинтересно. Простые же иностранцы пишут, что Путин был прав во всём, и что они хотели бы, чтобы во главе их государств стоял такой же умный и сильный политик.

Вот несколько типичных комментариев:

— Путин о Германии: Будете топить дровами? Чёрт возьми, пророчески.

— Если бы хотя бы часть американских СМИ уделила 10 минут в день, чтобы послушать одно расширенное интервью с Путиным, они бы поняли его логику и его точку зрения. Он совершенно разумен. На самом деле, он удивительно разумен. Можно быстро понять, что этот человек явно очень умён. Очень харизматичен, но при этом довольно серьёзен и сдержан как мировой лидер. Если бы я был русским (я американец), я бы абсолютно обожал этого человека. Он не терпит [дряни]. И когда вы рассматриваете его внешнеполитические позиции, а также его реальные геополитические ходы, я должен признать, что он играет в мировые шахматы как мастер. Он видит и думает на много шагов вперёд других, и его решения хорошо обоснованы и просчитаны. Трампу не стоит стыдиться хвалить его просто как сильного лидера. Он определенно является сильным лидером. Его взгляды на то, что он видит как американскую враждебность, трудно отвергнуть, если думать с его точки зрения.

— Чёрт возьми! Шутка о Германии и дровах становится реальностью!

— Шутки или нет, президент Владимир Путин выглядит единственным взрослым в комнате!

— Он говорит на языке сарказма и улыбается без намёка на шутки. Очень интеллектуален.

— Вау. Когда он дал этой женщине урок истории, это было как музыка для моих ушей.

— «Чем будете топить? Дровами? Ну, вам еще придется поехать в Сибирь, если вам нужны дрова». О-ох!

— Без шуток, это лидер… лидер, который стоит за своих людей, и если бы все страны имели таких лидеров, то мир был бы лучше, если бы вы меня спросили!

— Ответ, который он дал эстонской даме, должен быть для всех, кто живет в режиме жертвы. Перестаньте плакать о прошлом и смотрите в будущее.

— Видео состарилось, как очень хорошее вино. Он оказался прав во многом.

— Я бы хотел, чтобы у нас в Германии был такой лидер, как Путин. Мы в такой беде…

— Россия потрясающая, и я хочу жить там! Без шуток.

— Президент Путин хорош в политических шутках. Он остроумный политик, который выражает свои идеи с чувством юмора. Большинство видеоклипов показывают светлую сторону его личности, его тонкое чувство юмора и интуицию.

— Путин – гений! У него есть способность и мужество раскрывать большие истины, рассказывая шутки! Уважение!

— Мне понравилась шутка про американского шпиона. Это было лучшее.

— Путин напомнил мне, что Россия произвела некоторых из величайших писателей и музыкантов.

— Раньше я не увлекался политикой, думал, что этот человек такой скучный персонаж, а теперь, когда мне нужно изучать политику и я смотрю выступления политиков, я думаю, что он один из самых умных и красноречивых лидеров на данный момент. Такое чувство юмора.

— Мне очень понравилась последняя часть со Сноуденом, это было лучшее. «Мы не выдаем борцов за прав человека», бесценно!

— Он лучший, любовь из Германии! Не все люди здесь верят пропаганде нашего правительства!

— Дай Бог ему больше жизни. Лидер, подобный Путину, должен быть в каждой стране, тогда мир будет лучше!

— Шутка про немецкие дрова сбылась зимой 2023/2024.

— Путин, без сомнения, захватывающий персонаж. Я не могу представить другого лидера с хотя бы частью его харизмы.

— «Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека». Этот финал был не только забавным, он был сказан с блестящей красноречивостью. Путин – босс уровня 100.

— Как бы сильно я его ни любил, Путин – самый травимый человек в мире, и люди нападают на него из-за лжи западных СМИ. Даже люди в России ругали его за травлю неправительственных организаций, финансируемых США. Когда видишь, что происходит в мире, как можно не поддерживать его? Жаль, что так много людей живут в высокомерии и невежестве. Надеюсь, через 50 лет история даст президенту Путину справедливую оценку.

— Путин может говорить прямо и отвечать на любые вопросы без подготовки, он король политиков.

— Я совершенно поражен честностью этого человека. Он отвечает на вопросы в таком ярком стиле — это то, о чем я мечтаю для многих президентов. Ребята, нам не нужно никакого политического образования, чтобы видеть, кто говорит правду в сегодняшнем мире.

PS. Замедление Ютуба мы с Кримсональтером будем сегодня обсуждать в Клубе Зелёной Свиньи. Если успеем, выпустим видео в 17:00.