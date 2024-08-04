Рупор кремлевской пропаганды: Митинги в поддержку Мадуро

Митинги в поддержку Мадуро

В Каракасе стартовали митинги и мотопробеги в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Попыткам проамериканской оппозиции противопоставить власти толпу на улицах чависты уже традиционно противопоставляют свою толпу, чтобы разрушить банальный нарратив – власти против народа.

Так как реальная поддержка (особенно среди бедноты, которая будет главным пострадавшим при свержении Мадуро) у чавистов есть, митинги в свою поддержку чависты собирали как при Большом Уго, так и при водителе автобуса.

С начала попыток свержения Мадуро после выборов арестовано уже более 2000 человек. Власти при необходимости готовы проявлять твердость и кровью их (в отличие от Януковича и ему подобных) не испугать.

"Оппозиция" уже вовсю верещит, что Мадуро помогают кубинские спецслужбы и ЧВК "Вагнер". Никаких доказательств само собой не представляют.

При сохранении поддержки со стороны Китая, России, Кубы и Ирана, если не произойдет форс-мажоров, Мадуро достаточно уверенно справится с попытками государственного переворота, во всяком случае на текущем этапе. Чтобы укрепить эту поддержку, Мадуро уже предложит странам БРИКС получить привелегированные условия для проектов в нефтегазовой сфере на территории Венесуэлы.

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