 

Рупор кремлевской пропаганды: Митинги в поддержку Мадуро

04.08.2024, 11:00, Разное
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Митинги в поддержку Мадуро

В Каракасе стартовали митинги и мотопробеги в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Попыткам проамериканской оппозиции противопоставить власти толпу на улицах чависты уже традиционно противопоставляют свою толпу, чтобы разрушить банальный нарратив – власти против народа.

Так как реальная поддержка (особенно среди бедноты, которая будет главным пострадавшим при свержении Мадуро) у чавистов есть, митинги в свою поддержку чависты собирали как при Большом Уго, так и при водителе автобуса.

С начала попыток свержения Мадуро после выборов арестовано уже более 2000 человек. Власти при необходимости готовы проявлять твердость и кровью их (в отличие от Януковича и ему подобных) не испугать.
"Оппозиция" уже вовсю верещит, что Мадуро помогают кубинские спецслужбы и ЧВК "Вагнер". Никаких доказательств само собой не представляют.

При сохранении поддержки со стороны Китая, России, Кубы и Ирана, если не произойдет форс-мажоров, Мадуро достаточно уверенно справится с попытками государственного переворота, во всяком случае на текущем этапе. Чтобы укрепить эту поддержку, Мадуро уже предложит странам БРИКС получить привелегированные условия для проектов в нефтегазовой сфере на территории Венесуэлы.

Источник: Colonel Cassad


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