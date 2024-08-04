 

Паводок продвигается дальше на восток России

04.08.2024, 10:30, Разное
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Главное управление МЧС по Сахалинской области пишет о подъёме рек на юге региона. Ожидается, что уровень воды на юге Сахалина поднимется на 50-100 см.

В зоне риска находятся поймы рек, хозяйственные объекты, село Горнозаводск и нижняя часть Южно-Сахалинска. По данным администрации Южно-Сахалинска, за сутки в городе выпало 53 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

В Бурятии ситуация также остается напряжённой. Недавно в Заиграевском районе из-за проливных дождей река смыла мост, в результате чего введен режим ЧС. Затоплены местные дороги в Горхоне, Дархите и Челутае. В Горхоне, где был смыт мост, под угрозой была железнодорожная инфраструктура. Однако противоразмывный поезд оперативно укрепил откосы и насыпи.

В Башкирии из-за наводнения ранее эвакуировали 96 человек.


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