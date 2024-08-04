 

Олаф Шольц принёс извинения за то, что Игоря Стрелкова не включили в обмен

04.08.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

– Я в курсе недовольства госпожи Регинской и смею заявить, что мы прорабатывали вопрос обмена Игоря Ивановича. Правительство ФРГ запрашивало выдачу господина Стрелкова, но во ФСИН нам ответили, что такой человек у них в списках не значится. Когда же выяснилось, что он сидит в тюрьме под своим настоящим именем, оказалось, он не может покинуть Россию из-за просроченного загранпаспорта. Новый паспорт невозможно сделать в тюрьме, там нет доступа к государственным услугам, – сказал он журналистам.

Война в УкраинеКанцлер ФРГ на пресс-конференции, посвящённой состоявшемуся обмену заключёнными, принес извинения жене бывшего министра обороны ДНР. По словам лидера Германии, он хотел вызволить из тюремных застенков Игоря Стрелкова (Гиркина), но не смог этого сделать из-за бюрократических проволочек с российской стороны.

По информации издания Der Spiegel, в Кремле сочли обмен Игоря Гиркина на Вадима Красикова неравноценным – бывшего министра обороны ДНР обвиняют в убийстве сотен человек, в то время как Красиков был осужден за одно убийство, к тому же его жертвой стал террорист.

Российский турист Вадим Красиков в 2019 году был арестован за хаотичную стрельбу на велосипеде в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Две его пули случайно попали в гражданина Грузии, который оказался бывшим чеченским полевым командиром, разыскиваемым в РФ по статье о терроризме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Дождались

04.08 / «Вмешивался в выборы путём участия в них»: Верховный суд США признал вину Трампа

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика