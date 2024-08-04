Олаф Шольц принёс извинения за то, что Игоря Стрелкова не включили в обмен

– Я в курсе недовольства госпожи Регинской и смею заявить, что мы прорабатывали вопрос обмена Игоря Ивановича. Правительство ФРГ запрашивало выдачу господина Стрелкова, но во ФСИН нам ответили, что такой человек у них в списках не значится. Когда же выяснилось, что он сидит в тюрьме под своим настоящим именем, оказалось, он не может покинуть Россию из-за просроченного загранпаспорта. Новый паспорт невозможно сделать в тюрьме, там нет доступа к государственным услугам, – сказал он журналистам.

Канцлер ФРГ на пресс-конференции, посвящённой состоявшемуся обмену заключёнными, принес извинения жене бывшего министра обороны ДНР. По словам лидера Германии, он хотел вызволить из тюремных застенков Игоря Стрелкова (Гиркина), но не смог этого сделать из-за бюрократических проволочек с российской стороны.

По информации издания Der Spiegel, в Кремле сочли обмен Игоря Гиркина на Вадима Красикова неравноценным – бывшего министра обороны ДНР обвиняют в убийстве сотен человек, в то время как Красиков был осужден за одно убийство, к тому же его жертвой стал террорист.

Российский турист Вадим Красиков в 2019 году был арестован за хаотичную стрельбу на велосипеде в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Две его пули случайно попали в гражданина Грузии, который оказался бывшим чеченским полевым командиром, разыскиваемым в РФ по статье о терроризме.

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