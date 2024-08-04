 

Врач предупредила о вреде гематогена

04.08.2024, 8:45, Разное
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Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области предупредила о том, что гематоген, часто использующийся для борьбы с анемией, по своей эффективности не лучше обычного кондитерского батончика. Она пояснила, что состав гематогена не содержит легко усваиваемого железа, необходимого для лечения анемии, передает РИА Новости.

«В состав гематогена входят сахар, сгущенное молоко, крахмальная патока, черный пищевой альбумин, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди и фолиевая кислота», — перечислила Сухорукова.

По словам врача, большое количество сахара и отсутствие усвояемого железа делают гематоген скорее десертом, чем лечебным продуктом. «Железо, которое содержится в гематогене, не усваивается организмом, а сахар является его основным ингредиентом. Поэтому гематоген больше напоминает десерт, чем средство для лечения анемии», — подытожила специалист.


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