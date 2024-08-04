Ученый Шмаров рассказал о назальной вакцине от сезонного гриппа «Гам-флю-вак — Квадри»

Заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Максим Шмаров рассказал, что назальная вакцина от сезонного гриппа «Гам-флю-вак — Квадри» не будет защищать от пандемических штаммов, в том числе от «птичьего» гриппа. В настоящий момент вакцина находится на второй фазе клинических испытаний, которую планируется завершить в конце 2024 — начале 2025 года.

По словам Шмарова, сроки ревакцинации препаратом определят в рамках изучения длительности иммунного ответа в ходе проведения третьей фазы клинического исследования.

Ранее академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина дает стерильный иммунитет, что позволяет ей прервать цепочку передачи патогена.