 

Ученый Шмаров рассказал о назальной вакцине от сезонного гриппа «Гам-флю-вак — Квадри»

04.08.2024, 8:45, Разное
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Заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Максим Шмаров рассказал, что назальная вакцина от сезонного гриппа «Гам-флю-вак — Квадри» не будет защищать от пандемических штаммов, в том числе от «птичьего» гриппа. В настоящий момент вакцина находится на второй фазе клинических испытаний, которую планируется завершить в конце 2024 — начале 2025 года.

По словам Шмарова, сроки ревакцинации препаратом определят в рамках изучения длительности иммунного ответа в ходе проведения третьей фазы клинического исследования.

Ранее академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина дает стерильный иммунитет, что позволяет ей прервать цепочку передачи патогена.


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