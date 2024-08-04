Генерал Кин – Америка не та, что прежде, а враги не дремлют

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Россия, Северная Корея, Иран — самые опасные угрозы для США со времён Второй мировой войны, считает отставной генерал и аналитик Fox News Джек Кин. Эти страны активно сотрудничают и взаимодействуют и вместе представляют очень мощную силу, заявил эксперт.

ДЖЕК КИН, генерал Армии США в отставке, старший стратегический аналитик Fox News:

Вот уже более полутора лет я вхожу в комиссию конгресса, изучающую оборонную стратегию Соединённых Штатов. И наш фундаментальный вывод таков, что в настоящий период мы сталкиваемся с наиболее серьёзными и опасными угрозами со времён Второй мировой войны. Речь об упомянутых вами Китае, России, Северной Корее и Иране. Дело в том, что они сотрудничают и взаимодействуют и вместе становятся значительно агрессивнее. Примеры такой агрессии вы только что привели.

Почему так? Почему они более агрессивны? Потому что считают, что у Соединённых Штатов отсутствует воля, чтобы им противостоять, поскольку мы сосредоточены вовнутрь. Кроме того, им прекрасно известно, что военный потенциал США ослаблен и мы уже не та доминирующая сила, что и прежде. Ведь мы двадцать лет провели в войнах после событий 11 сентября [2001 года] и, когда начали постепенно их сворачивать, не обеспечивали наши вооружённые силы должными ресурсами.

В этом основные проблемы борьбы с данными угрозами, стоящие перед действующим и будущим президентами. Эти страны стали более агрессивными, это очевидно. Меня и нашу комиссию в руководстве США не устраивает то, что эти люди не хотят начистоту сказать американскому народу, насколько серьёзны и опасны упомянутые угрозы. Вероятно, потому что в таком случае американский народ спросит: «Что же вы собираетесь с этим делать?» И это заставило бы их пересмотреть многие политические цели в плане того, как они выделяют средства и расходуют деньги на социальные программы, выплаты и прочее.

Так что да, я рад, что вы подняли эту тему. Я считаю, что самая серьёзная проблема, с которой сталкиваются Соединённые Штаты, — это проблема обеспечения нашей собственной безопасности.

Дата публикации 02 августа 2024 года.