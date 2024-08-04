 

Мнение «аналитика»: О бунте «пушечного мяса»… Наконец-то начинается главное?

04.08.2024, 6:25, Разное
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И правда, наконец-то среди этого новостного болота, вполне типичного для последнего месяца лета, начало появляться нечто действительно важное. То, что с лёгкостью обнулит многие надежды и расчёты. Как раз потому, что и надеявшиеся, и рассчитывавшие не учли самого главного. Человеческого фактора.

А он, похоже, переворачивает весь расклад.

Ещё вчера многие политологи снисходительно рассуждали, почему же украинцы так покорно становятся жертвами людоловов из ТЦК? Почему «нерабы» так покорно сносят даже удары военкомов?

https://t.me/stranaua/164398

Почему так робко терпят всё это вместо того, чтобы бить в ответ – со всей дури, арматуриной или даже ножом. Всё равно ведь три-пять лет на зоне за «насилие в отношении военкома» надёжнее сохранит жизнь, чем три дня в зоне боевых действий.

Но сегодня всё больше других видео. Таких…

https://t.me/stranaua/164419

Или даже таких…

https://t.me/stranaua/164454

Последнее особенно примечательно тем, что в ход пошли уже и покрышки. Пока не горящие, но…

Как сообщается, в Ковеле Винницкой области разгорается конфликт у стен ТЦК. Местные жители требуют отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту. Дошло уже и до того, что люди попытались прорвать полицейское оцепление, чтобы вырвать «своих» из лап людоловов.

И трёх месяцев не прошло с того дня, как скандальный закон о новых правилах мобилизации в ВСУ вступил в силу, а пассивное ухилянство сменяется активным сопротивлением. Очевидно, что порвав все выкладки политологов, рассуждавших о том, кто «истощится» раньше – #Украина или #Россия, первым истощилось терпение простых громадян. Которые теперь почему-то стали настолько резко за мир с Россией, что готовы с боем отбивать своих парней от мобилизации.

В общем, теперь уже никаких «до останнього українця». Теперь большинство – у пацифистов. Причём не только по социологическим опросам.

Ну и во что это выльется – в новый Майдан или в новый Стамбул?

А может, в «похабный» Брестский мир на условиях Путина?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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