НЛО и их обитатели могут быть путешественниками во времени

В выпуске американского телешоу «Проверка реальности» ведущий Росс Култхарт провел интригующее интервью с профессором биологической антропологии доктором Майклом П. Мастерсом из Технического университета Монтаны.

Темой обсуждения стала одна из самых необычных теорий: могут ли НЛО и внеземные существа быть на самом деле людьми из будущего?

Доктор Мастерс утверждает, что существа, которых мы называем инопланетянами, могут быть нашими потомками. Его гипотеза базируется на анатомических особенностях, таких как вертикальное положение, двусторонняя симметрия и развитые когнитивные способности этих существ, что, по мнению Мастерса, соответствует эволюционным тенденциям человечества.

В своих книгах «Идентифицированные летающие объекты: междисциплинарный научный подход к феномену НЛО» (2019), «Внеземная модель» (2022) и «Будущее человечества» (2023), Мастерс подробно излагает свою теорию о том, что НЛО и их обитатели – это путешественники во времени. Он подчеркивает, что эволюция людей могла бы привести к появлению таких характеристик, которые мы наблюдаем у инопланетян, включая двуногость, большой мозг и специфические черты лица.

Интересный поворот в интервью касается личного опыта доктора Мастерса с паранормальными явлениями. С 2022 года он неоднократно наблюдал НЛО вблизи своего дома в Монтане и даже описывает телепатические контакты с высокоразвитыми сознаниями. Эти переживания побудили его углубиться в исследование тайны неопознанных воздушных явлений (UAP).

Доктор Мастерс также поддерживает гипотезу криптоземли, которая предполагает, что высокоразвитые существа могут скрываться на Земле. Возможно, они являются остатками древних цивилизаций, существовавших параллельно с человеческой. В подтверждение этой теории приводятся археологические находки, такие как переплетенные деревянные части у водопада Каламбо в Замбии, возраст которых оценивается в полмиллиона лет, и окаменелый отпечаток колеса в угольной шахте г. Донецка. По мнению ученого, эти артефакты ставят под сомнение традиционные временные рамки истории человечества.

Культурные и мифологические аспекты также занимают важное место в исследованиях Мастерса. В различных древних культурах, от шумеров до коренных американцев, существуют легенды о великих наводнениях и высокоразвитых существах. Эти истории могут быть истолкованы как свидетельства встреч с будущими людьми или остатками древних цивилизаций.

Возможно, наука действительно стоит на пороге нового понимания нашей Вселенной. Доктор Мастерс и его коллеги продолжают исследовать и ставить под сомнение устоявшиеся представления об истории человечества.