 

Мнение: Обернитесь, вашу мать!

04.08.2024, 1:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А вот и моя любимая парочка – Пат и Паташон. Когда я 10 лет назад их увидел в первый раз по Ютубу, я даже не знал никого из них, они для меня были равноценно очаровательные фрики. Случайно наткнулся в очередной раз, разрыдался от ностальгии и восторга, прослушал 5 раз подряд, потом пошел искать вариации (благо пока под vpn врагу еще не сдается НАШ гордый Ютуб).

Впрочем ладно, два грузина, исполняющие песню третьего грузина, тоже хороши:

Оказывается, этот хит есть и в женском варианте. Неудивительно, впрочем: Лорак – протеже Лепса, а Гагарина – Меладзе. Но получилось неплохо:

Впрочем, старые читатели, давно меня знающие, легко угадают, какому дуэту из трех я отдаю безоговорочную пальму первенства. Да что гадать! Конечно, Сумишевский разрывает всех, а божественно безумный дылда рядом с ним не оставляет шансов даже хваленому Лепсу.

Чистая победа.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / «Вмешивался в выборы путём участия в них»: Верховный суд США признал вину Трампа

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика