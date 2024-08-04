Мнение: Обернитесь, вашу мать!

А вот и моя любимая парочка – Пат и Паташон. Когда я 10 лет назад их увидел в первый раз по Ютубу, я даже не знал никого из них, они для меня были равноценно очаровательные фрики. Случайно наткнулся в очередной раз, разрыдался от ностальгии и восторга, прослушал 5 раз подряд, потом пошел искать вариации (благо пока под vpn врагу еще не сдается НАШ гордый Ютуб).

Впрочем ладно, два грузина, исполняющие песню третьего грузина, тоже хороши:

Оказывается, этот хит есть и в женском варианте. Неудивительно, впрочем: Лорак – протеже Лепса, а Гагарина – Меладзе. Но получилось неплохо:

Впрочем, старые читатели, давно меня знающие, легко угадают, какому дуэту из трех я отдаю безоговорочную пальму первенства. Да что гадать! Конечно, Сумишевский разрывает всех, а божественно безумный дылда рядом с ним не оставляет шансов даже хваленому Лепсу.

Чистая победа.