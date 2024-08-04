Американский генерал – при Байдене США не готовы противостоять России и Китаю

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Геополитические противники не воспринимают вооружённые силы США всерьёз, пока у власти такой слабый лидер, как Джо Байден, заявил отставной генерал Кит Келлог в интервью Fox Business. По его словам, иностранные дипломаты также перестали прислушиваться к заявлениям Байдена: их интересуют только предстоящие президентские выборы.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Наши враги, похоже, всё более сплачиваются. Россия, Китай, Иран, Северная Корея — все они в последние три года объединили усилия, чтобы бросить вызов американскому могуществу. Нам брошен скоординированный вызов мирового масштаба. И я хочу спросить: готовы ли мы?

КИТ КЕЛЛОГ, генерал-лейтенант армии США в отставке: Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооружённых сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Всё сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего и главы аппарата национальной безопасности: куда мы хотим направиться и что мы хотим делать.

Что нам нужно, так это послать очень чёткий сигнал — и союзникам, и противникам: «Мы сильные, мы ответим, бойтесь нас!» И мы не подали такого сигнала! Совсем не подали. Наши противники не отвечают на доброту, они отвечают на силу и давление. Этим и нужно заниматься! Но всё это исходит из одного источника, который находится на Пенсильвания-авеню, 1600*. От главнокомандующего. У вас может быть самая сильная армия в мире, но если вы не готовы её использовать, не готовы использовать её для угроз или требований, то она ничего не значит. Ничего не значит ни для вас, ни для ваших противников.

СТЮАРТ ВАРНИ: Fox выяснил, что президент Байден подумывает провести больше зарубежных поездок в свои последние месяцы у власти. Возможно, речь идёт о поездках в Европу, Африку, на Ближний Восток. В прошлом зарубежные поездки Байдена не создавали ему образ сильного лидера на мировой арене. Хорошая ли это идея? Поездки в последние месяцы его президентства.

КИТ КЕЛЛОГ: Это хорошая идея, если хочется накопить мили Travel Miles. Но он теперь неактуален. Это правда. Я знаю, что это звучит жёстко, политически ангажированно и жёстко. Но вчера вечером я был на мероприятии, где присутствовало много иностранных послов. И было заметно, что их внимание уже переключилось. Байден будет президентом ещё полгода, но он уже ничего из себя не представляет. Они это видят, мир это видит.

Мы можем играть в то, что он президент США и на ближайшие полгода это очень важно. Но он даже не с нами. Так что он может путешествовать, сколько душе угодно, но сейчас его считают неактуальным. Их интересуют президентские выборы, которые состоятся через несколько месяцев. По сути, он только будет копить мили, его будут любезно встречать… Но его не слушают. Повторюсь, я знаю, что это звучит жёстко, но, по-моему, это правда.



Дата выхода в эфир 01 августа 2024 года.

* Адрес официальной резиденции президента США в Вашингтоне (прим. ИноТВ).

