Французский полковник – корабли на Кубе говорят о возвращении России в качестве соперника США

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Присутствие российских кораблей на Кубе свидетельствует о том, что РФ позиционирует себя на международной арене в качестве равноценного соперника США, считает полковник Мишель Гойя. В эфире LCI он отметил, что теперь у Кремля достаточно средств, чтобы поддерживать тех, кто выступает против «глобального Запада».

МИШЕЛЬ ГОЙЯ, полковник, военный консультант LCI: Это (присутствие российских кораблей на Кубе. — ИноТВ) возвращение РФ на международную арену в качестве альтернативы и соперника США. Нужно понимать, что это их навязчивая идея.

Главная задача РФ — получить признание в качестве равноценного соперника США, что равнозначно статусу сверхдержавы. Так что это шаг против Америки, чтобы добиться собственного возвышения благодаря этому соперничеству.

В данном случае Россия, располагая теперь достаточными средствами, снова начинает поддерживать всех тех, кто выступает против так называемого «глобального Запада» — главным образом США, но также Франции.

Дата выхода в эфир 02 августа 2024 года.